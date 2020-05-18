Россияне рассказали, как будут путешествовать после пандемии

Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Путешественники, принявшие участие в опросе туристического сервиса, рассказали, что в поездках после пандемии станут чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты компании провели опрос и узнали у клиентов, как изменятся их привычки после коронавируса. В исследовании приняли участие 2 532 человека.

Выяснилось, что в основном перемены коснутся дезинфекции: 73,4 процента опрошенных планируют чаще мыть руки, особенно путешествуя на поездах, а 63,8 процента будут всегда брать с собой санитайзер.

Средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — после снятия ограничений станут использовать немногие. Так, носить медицинские маски в общественных местах, например, в аэропортах, на вокзалах и в других местах скопления людей планируют всего 19,4 процента респондентов. А надевать перчатки перед тем, как дотронуться до поверхностей (ремней безопасности, шторок иллюминатора и других) будут 24,8 процента туристов.