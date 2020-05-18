Новый детский сад открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Новый детский сад "Радуга" построили в селе Мокрое Лебедянского района Новый детский сад "Радуга" построили в селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области по просьбе жителей региона, сообщает пресс-служба администрации области.

До появления нового здания детский сад, существующий в селе с незапамятных времен, могли посещать только 20 детей. Остальным мест не хватало и поэтому родители были вынуждены возить их в соседнее Трубетчино, расположенное километрах в десяти от Мокрого. Жители обратились к главе региона с просьбой построить дополнительный корпус для детского сада.

"Мы пообещали людям построить детский сад и нашли эту возможность. Мокрое – село развивающееся. Здешний молочный комбинат обеспечивает людей работой, поэтому тридцать процентов сельских жителей - молодежь. Я думаю, этот детский сад очень понравится и детям и родителям", - сказал РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он пояснил, что строительство велось в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". Из областного бюджета было выделено 34,9 миллиона рублей. Из средств района - 3,9 миллиона рублей.

По словам Артамонова, было принято решение пристроить детский сад к действующей общеобразовательной школе. Так сейчас поступают во многих сельских школах. Преимущество такого решения в том, что источником теплоснабжения является котельная, построенная раннее для школы. Также, когда объект пристраивается к функционирующему зданию, не нужно строить отдельные наружные сети. Можно подключиться к существующим. Это экономит бюджетные средства. Новый детский сад рассчитан на 50 мест. Здесь будет две группы – для детей до трёх лет и для детей от трех до семи лет.