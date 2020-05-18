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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:05
https://ria.ru/20200518/1571605920.html
В Ингушетии рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ингушетии рассказали о ситуации с выплатами медикам

12:05 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Медики, работающие с больными коронавирусом в Ингушетии, полностью получили стимулирующие выплаты за апрель, сообщает региональный минздрав.
"В результате слаженной работы минздрава, казначейства и минфина республики, а также руководителей и сотрудников медицинских организаций произведен полный перерасчет средств, деньги поступили на лицевые счета медицинских работников", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.
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Отмечается, что перерасчет был осуществлен после того, как в постановление правительства РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми из его текста исключена формулировка "за фактически отработанное время".
По данным министерства, первоначально выплаты за апрель медикам были осуществлены одними из первых в стране – в срок до 12 мая.
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Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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