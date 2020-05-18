В Ингушетии рассказали о ситуации с выплатами медикам

НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Медики, работающие с больными Медики, работающие с больными коронавирусом в Ингушетии, полностью получили стимулирующие выплаты за апрель, сообщает региональный минздрав.

"В результате слаженной работы минздрава, казначейства и минфина республики, а также руководителей и сотрудников медицинских организаций произведен полный перерасчет средств, деньги поступили на лицевые счета медицинских работников", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.

Отмечается, что перерасчет был осуществлен после того, как в постановление правительства РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми из его текста исключена формулировка "за фактически отработанное время".

По данным министерства, первоначально выплаты за апрель медикам были осуществлены одними из первых в стране – в срок до 12 мая.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.