Эксперт рассказал об антителах, способных блокировать коронавирус

"Это открытие должно помочь ускорить создание лекарства, так как будет возможность делать искусственные антитела. Для других болезней, например для лечения рака, уже есть подобные технологии на основе моноклональных антител. По этому же принципу можно будет это антитело выпускать стандартизованно в больших количествах. Оно будет использоваться также как плазма переболевших, но только его не нужно будет каждый раз проверять на вирусы гепатита и ВИЧ", - рассказал Лукашев РИА Новости.