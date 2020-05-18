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2020-05-18T11:54
https://ria.ru/20200518/1571604940.html
Эксперт объяснил, как граждане попадаются на поддельные приложения банков
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РИА Новости

Эксперт объяснил, как граждане попадаются на поддельные приложения банков

11:53 18.05.2020 (обновлено: 11:54 18.05.2020)
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Граждане самостоятельно скачивают поддельные банковские приложения по разным причинам, после чего злоумышленники могут получить доступ к персональным и платежным данным клиента и украсть его деньги, рассказал РИА Новости руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.
За время самоизоляции из-за пандемии коронавируса возросло использование банковских приложений. Эксперт отметил, что мошенники сразу пользуются возникшим ажиотажем и быстро готовят свои инструменты: фишинговые сайты, клоны приложений, социальную инженерию и т.д. В тревожной ситуации люди теряют бдительность и могут стать жертвами хакеров.
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"Обычной практикой для любых атак с использованием поддельных приложений является их публикация на сторонних ресурсах: на тематических сайтах, форумах и в неофициальных магазинах приложений. Пользователь самостоятельно скачивает такие приложения по разным причинам. Например, официальное приложение недоступно в его регионе или отказывается работать на устаревшем устройстве и устройстве с полученными правами суперпользователя (root/jailbreak)", - указал Анисеня.
В таком случае пользователь по первой же ссылке попадет на подозрительный сайт, с которого можно скачать зловредный клон популярного мобильного приложения. Чаще всего фейковые программы при установке на смартфон запрашивают необоснованно большой список разрешений, что позволяет им собирать персональные и платежные данные жертвы, а также проводить нелегальные финансовые операции, предупреждает эксперт.
"В таких атаках злоумышленники, как правило, преследуют две цели: собрать персональные и платежные данные пользователей и украсть их деньги. Для этого фейковые приложения могут представлять собой трояны-банкеры, нацеленные на хищение денежных средств, или трояны с широким спектром возможностей по управлению взломанным устройством для последующей продажи на теневых рынках базы взломанных устройств и доступа к ним", - рассказал Анисеня.
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