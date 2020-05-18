Глава Севастополя раскритиковал работу блокпостов на въезде в город

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подверг резкой критике работу силовиков на блокпостах при въезде в город за неэффективную работу.

За сутки в регионе выявлен один случай заражения коронавирусом . Развожаев рассказал, что севастополец 9 мая вернулся из Москвы и беспрепятственно проехал домой к родителям через блокпосты, проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить круг общения заболевшего.

"Блокпосты – главный способ недопущения завозной инфекции. Если мы будем эту работу делать, как сейчас делается - я понимаю, что все устали, - то смысла в этом нет и скоро вернемся далеко назад в наших всех мерах. То, что происходит, недопустимо. Усиливайте как хотите это направление работы… Я этими театрами заниматься не собираюсь. Либо это работает, либо не работает", - сказал Развожаев в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19, обращаюсь к и.о. начальника департамента общественной безопасности Алексею Краснокутскому.

Он поручил ускорить внедрение системы экспресс-тестирования на COVID-19 всех въезжающих в город. Сегодня на блокпостах проводится термометрия въезжающих, те, кто не имеет уважительной причины для въезда в регион (пропуска или справки с места работы), должны отправляться на две недели в обсерватор, сообщали ранее власти.

Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. В силе остаются электронные пропуска для въезда в регион, сохраняется режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов.

По состоянию на утро 18 мая в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, двое умерли.