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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:40
https://ria.ru/20200518/1571604279.html
Глава Севастополя раскритиковал работу блокпостов на въезде в город
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РИА Новости

Глава Севастополя раскритиковал работу блокпостов на въезде в город

11:40 18.05.2020
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкБлокпост на въезде в Севастополь
Блокпост на въезде в Севастополь
© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
Блокпост на въезде в Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подверг резкой критике работу силовиков на блокпостах при въезде в город за неэффективную работу.
За сутки в регионе выявлен один случай заражения коронавирусом. Развожаев рассказал, что севастополец 9 мая вернулся из Москвы и беспрепятственно проехал домой к родителям через блокпосты, проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить круг общения заболевшего.
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"Блокпосты – главный способ недопущения завозной инфекции. Если мы будем эту работу делать, как сейчас делается - я понимаю, что все устали, - то смысла в этом нет и скоро вернемся далеко назад в наших всех мерах. То, что происходит, недопустимо. Усиливайте как хотите это направление работы… Я этими театрами заниматься не собираюсь. Либо это работает, либо не работает", - сказал Развожаев в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19, обращаюсь к и.о. начальника департамента общественной безопасности Алексею Краснокутскому.
Он поручил ускорить внедрение системы экспресс-тестирования на COVID-19 всех въезжающих в город. Сегодня на блокпостах проводится термометрия въезжающих, те, кто не имеет уважительной причины для въезда в регион (пропуска или справки с места работы), должны отправляться на две недели в обсерватор, сообщали ранее власти.
Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. В силе остаются электронные пропуска для въезда в регион, сохраняется режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов.
По состоянию на утро 18 мая в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевРеспублика КрымСевастопольОбщество
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