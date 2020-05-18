В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 18 746

ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Количество выявленных носителей Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции Польше увеличилось за сутки на 352, общее число зараженных - 18 746, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 352 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько дней львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров, – 251 случай.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 18 746. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 10 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 929.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 544 человек, 80 947 находятся на карантине, 7 628 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.