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Яркие краски весны: цветущая Москва
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РИА Новости

Яркие краски весны: цветущая Москва

14:54 18.05.2020
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В Москве в самом разгаре сезон цветения, в садах и парках распустились плодовые деревья, тюльпаны и сирень. Весенний город — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Цветущие деревья около здания МГУ.

Цветение деревьев около здания МГУ в Москве
1 из 12

Цветущие деревья около здания МГУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тюльпаны на территории МГУ.

Цветение тюльпанов около здания МГУ в Москве
2 из 12

Тюльпаны на территории МГУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветение деревьев в Москве.
Цветение деревьев в Москве
3 из 12
Цветение деревьев в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Весенние цветы.

Цветение тюльпанов в Москве
4 из 12

Весенние цветы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Деревья в Западном Бирюлево.

Цветение деревьев в Западном Бирюлево в Москве
5 из 12

Деревья в Западном Бирюлево.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Цветущая сирень.

Цветение сирени в Москве
6 из 12

Цветущая сирень.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тюльпаны на Ломоносовском проспекте.

Цветение тюльпанов на Ломоносовском проспекте в Москве
7 из 12

Тюльпаны на Ломоносовском проспекте.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Цветение тюльпанов.

Цветение тюльпанов в Москве
8 из 12

Цветение тюльпанов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Плодовые деревья.

Цветение деревьев в Москве
9 из 12

Плодовые деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветение деревьев в Москве.
Цветение деревьев в Москве
10 из 12
Цветение деревьев в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Анютины глазки.

Цветение анютиных глазок в Москве
11 из 12

Анютины глазки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ирга в Сокольниках.

Цветение ирги в Сокольниках в Москве
12 из 12

Ирга в Сокольниках.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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