Яркие краски весны: цветущая Москва

В Москве в самом разгаре сезон цветения, в садах и парках распустились плодовые деревья, тюльпаны и сирень. Весенний город — в фотоленте Ria.ru.
1 из 12
Цветущие деревья около здания МГУ.
2 из 12
Тюльпаны на территории МГУ.
3 из 12
Цветение деревьев в Москве.
4 из 12
Весенние цветы.
5 из 12
Деревья в Западном Бирюлево.
6 из 12
Цветущая сирень.
7 из 12
Тюльпаны на Ломоносовском проспекте.
8 из 12
Цветение тюльпанов.
9 из 12
Плодовые деревья.
10 из 12
Цветение деревьев в Москве.
11 из 12
Анютины глазки.
12 из 12
Ирга в Сокольниках.