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Религия и мировоззрение
2020-05-18T11:26
https://ria.ru/20200518/1571601419.html
В Башкирии праздничные богослужения на время Ураза-байрам пройдут онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:46:2302:1340_1036x0_80_0_0_05dcf8e6408e9dc7436b8158925eb7b3.jpg
РИА Новости

В Башкирии праздничные богослужения на время Ураза-байрам пройдут онлайн

11:11 18.05.2020 (обновлено: 11:26 18.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе 24 мая праздничные богослужения на Ураза-байрам пройдут в онлайн – режиме для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
"Завершается месяц Рамдан, 24 мая состоится Ураза-байрам. Мы посоветовались с духовными лидерами и решили, что запрещаем массовые богослужения, праздничные молитвы и служения 24 мая пройдут в онлайн-режиме", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
Он отметил, что в день Пасхи в регионе также запрещали проведение массовых богослужений, но не все прислушались к рекомендациям. "Если взять период Пасхи, то там, где режим самоизоляции не соблюдался и собирали людей на служения, то там была вспышка заболевания короновирусной инфекции", - пояснил глава Башкирии.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 18 мая зарегистрировано 2155 случаев заболевания коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРадий ХабировНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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