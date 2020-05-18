В Башкирии праздничные богослужения на время Ураза-байрам пройдут онлайн

УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе 24 мая праздничные богослужения на Ураза-байрам пройдут в онлайн – режиме для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
"Завершается месяц Рамдан, 24 мая состоится Ураза-байрам. Мы посоветовались с духовными лидерами и решили, что запрещаем массовые богослужения, праздничные молитвы и служения 24 мая пройдут в онлайн-режиме", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
Он отметил, что в день Пасхи в регионе также запрещали проведение массовых богослужений, но не все прислушались к рекомендациям. "Если взять период Пасхи, то там, где режим самоизоляции не соблюдался и собирали людей на служения, то там была вспышка заболевания короновирусной инфекции", - пояснил глава Башкирии.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 18 мая зарегистрировано 2155 случаев заболевания коронавирусом.
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