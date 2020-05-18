Санатории Кавминвод планируют открыться для туристов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти Ставрополья заявили о возможности открыть с 1 июня объекты санаторно-курортного комплекса, Власти Ставрополья заявили о возможности открыть с 1 июня объекты санаторно-курортного комплекса, сообщает АТОР.

В Ставропольском крае прорабатывают меры, при соблюдении которых санатории Кавминвод смогут принимать туристов с 1 июня 2020 года. Обсуждается формат работы персонала в режиме, подобном карантину внутри учреждения, либо периодической смены сотрудников вахтовым методом.

По мнению экспертов, в отличие от курортов Краснодарского края курортам Кавминвод будет несколько легче реализовать на практике требования по "антивирусной" безопасности. В первую очередь из-за однородности объектов и более "целенаправленной и ответственной аудитории", которая едет именно на лечение, а не ради отдыха.

"Туристическая отрасль Кавминвод представлена преимущественно учреждениями санаторной направленности, говорит генеральный директор крупного туроператора Сергей Ромашкин. — Соответственно, все организации будут выполнять общие для их специфики протоколы, и властям будет проще контролировать эту деятельность в комплексе. Не исключено, что по этой причине в сравнении с Краснодарским краем на курортах Ставрополья могут быть более мягкие условия по пребыванию туристов".

Как отмечает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, аудитории, которые в летнем сезоне едут на курорты Кубани и Кавминводы, различаются. Так, в санатории Краснодарского края летом многие приезжают преимущественно за морским отдыхом, из-за чего нередко воспринимают лечебные процедуры как дополнительную опцию.

По мнению эксперта, распределению туристов между Краснодарским краем и Кавказскими минеральными водами могут способствовать два ключевых условия: это сроки и скорость открытия здравниц и сохранение ограничительных мер.

Например, если на кубанских курортах не откроют пляжи, то туристы будут ограничены в реализации своей ключевой цели поездки – отдыха на море. В Кавминводах такой проблемы нет, хотя сейчас в регионе ограничен доступ в общие бюветы и курортные парки, которые являются популярными зонами отдыха.

Спрос на курорты Кавминвод в июне эксперты оценивают осторожно, поскольку пока не понятно, в какой степени сохранятся требования к соблюдению противоэпидемических мер, и как будет восстанавливаться транспортное сообщение.

По мнению экспертов, поездка в Кавминводы в июне будет актуальной только для тех туристов, кто уже давно приобрел тур или получил социальную путевку. Большого числа новых бронирований эксперты не ожидают.