В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 328

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, число выявленных заболевших достигло 328, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики в понедельник.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 317 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 мая.
"Триста двадцать восемь случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 17 мая 2020 года", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписаны 111 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.