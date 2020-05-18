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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:08
https://ria.ru/20200518/1571601150.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 328
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 328

11:08 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, число выявленных заболевших достигло 328, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики в понедельник.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 317 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 мая.
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"Триста двадцать восемь случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 17 мая 2020 года", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписаны 111 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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