Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "В"

"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.