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2020-05-18T11:07
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Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "В"
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РИА Новости

Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "В"

11:07 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Белоруссии на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Подтверждение отражает ожидания Fitch, что улучшенная структура политики Белоруссии позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств", - говорится в сообщении.
Рейтинг страны, по мнению агентства, отражает улучшение макроэкономической стабильности, высокий доход на душу населения, взвешенную бюджетную политику и хорошую историю погашения долга.
При этом Fitch отметило низкие объемы валютных резервов, слабые перспективы экономического роста страны, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые показатели управления по сравнению с государствами с аналогичным рейтингом.
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15 мая, 20:36Сказано в эфире
"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.
В начале апреля другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - сохранило долгосрочные кредитные рейтинги Белоруссии в национальной и иностранной валютах на уровне "B", прогноз - стабильный. Агентство отмечало, что стабильный прогноз связан с ожиданиями того, что накопленные валютные резервы центробанка Белоруссии должны позволить правительству осуществить предстоящие выплаты по долгу в течение следующих 12 месяцев.
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Fitch RatingsБелоруссияЭкономика
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