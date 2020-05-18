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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:06
https://ria.ru/20200518/1571600772.html
В Чехии завершился режим ЧП, объявленный из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_2a0dae17dd8b4dfdbac3c60ddb619e49.jpg
РИА Новости

В Чехии завершился режим ЧП, объявленный из-за коронавируса

11:05 18.05.2020 (обновлено: 11:06 18.05.2020)
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. В Чехии в воскресенье завершился режим чрезвычайного положения, который был объявлен 12 марта в связи с распространением коронавируса и дважды продлевался - сначала до 30 апреля, затем до 17 мая.
Первые 3 случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Чехии 1 марта, все зараженные прибыли из Италии. Сразу после этого правительство прекратило авиасообщение с северными регионами этой страны, затем в целом с Италией и другими странами, в которых уже вовсю бушевала эпидемия COVID-19.
После этого были оставлены без зрителей состязания на Кубок мира по биатлону и начали в массовом порядке проверяться на наличие вируса все, кто был в контакте с первыми зараженными. Каждый день прибывали все новые заболевшие, стали закрываться на карантин отдельные вузы и школы. Власти вынуждены были ввести 14-дневный карантин для возвращающихся из-за рубежа и выборочные контроли на границах страны.
После того, как 9 марта число заболевших достигло 40 человек, премьер Андрей Бабиш объявил о решении правительства закрыть вузы, школы и другие детские учреждения, а также запретить акции с участием свыше 100 человек и оставить без зрителей футбольные матчи. На другой день число больных увеличилось в полтора раза, еще через день оно дошло до 94 человек.
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Режим ЧП дисциплинирует население

После этого, 12 марта, правительство ввело на 30 дней режим чрезвычайного положения, который в дальнейшем может быть продлен лишь с разрешения парламента. В этот же день до минимума сводится въезд и выезд в страну через границы с соседними странами, запрещено проведение любых акций, включая богослужения, с участием свыше 30 человек, резко ограничивается работа общепита, гражданам запрещен выезд в 18 стран, в которых высок риск заболевания COVID-19. Еще через день, 13 марта, границы республики полностью закрылись. Число больных на этот день составило 117.
С 18 марта решением правительства все граждане страны обязаны постоянно носить вне дома защитные маски, в них неизменно появляются на пресс-конференциях и интервью все ведущие политики, включая президента республики Милоша Земана, а также дикторы ТВ. С этой поры без маски можно увидеть лишь членов собственной семьи.
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Средствами личной защиты обеспечили КНР и сами граждане

Причем граждане вынуждены были изготавливать маски собственными силами, поскольку в первые же дни после появления заразившихся коронавирусом в Чехии обнаружился огромный недостаток масок и респираторов, прежде всего для медперсонала. Поэтому правительство, закрыв все торговые учреждения, кроме небольших продмагазинов и аптек, вскоре добавляет к ним в качестве исключения магазины "Ткани", чтобы люди могли найти материал для пошива средств защиты как самим себе, так и на продажу.
Определенную роль в нехватке этих средств здесь сыграл и запрет на их вывоз из других европейских стран, в частности, из Германии и Франции, на которые рассчитывали власти Чехии. Поэтому, используя все возможные контакты, МВД и минздрав республики начинают договариваться о поставках масок и респираторов из азиатских стран, прежде всего, из Китая.
Как позднее сообщил президент Земан, благодаря, в том числе, его хорошим отношениям с главой КНР Синь Цзиньпинем, удалось быстро заключить сделки с китайскими партнерами. И на самолете-гиганте "Руслан", а также на самолетах компании CSA Czech Airlines - "Чешские авиалинии" - начались практически ежедневные поставки индивидуальных средств защиты в Прагу, их счет сразу пошел на миллионы штук. В то же время, регулярные гражданские рейсы компании CSA Czech Airlines с 16 марта прекратились. Крупнейший в стране пражский аэропорт Вацлава Гавела полностью обезлюдел и затих.
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Карантин почти без инцидентов

С полуночи 16 марта был объявлен общенациональный карантин. Гражданам рекомендовано не покидать без надобности дома, разрешено лишь выходить на прогулки в парк или с собакой, но или в одиночку, или лишь с родственниками. За нарушения объявлены крупные штрафы, но полицейские обычно ограничиваются предупреждениями. Даже последующее празднование католического Рождества практически обходится без инцидентов.
Прервали работу большинство предприятий, включая заводы крупнейшей в стране компании Škoda Auto. Опустели улицы населенных пунктов, прекратилось международное автобусное и железнодорожное сообщения, внутренние рейсы ограничились до минимума в связи с малым числом пассажиров, многие из которых воспринимают общественный транспорт в качестве одного из главных источников заражения коронавирусом.
Из-за массовых случаев заболеваний COVID-19 закрывается на карантин целый регион в Северо-Моравском крае, в который входит 22 населенных пункта. Нарушителей режима в регионе полиция отлавливает даже с помощью вертолетов. В этот же день появляется информация о первых 3 выздоровевших от инфекции.
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Господдержка граждан и фирм - на 20,7% ВВП

Одновременно депутаты парламента, правительство, отдельные министерства, профсоюзы и союзы предпринимателей начали дебаты о компенсациях населению и экономическим субъектам потерь, связанных с COVID-19. Окончательные решения будут сформированы лишь к началу мая, в итоге меры господдержки в сумме составят 20,7% ВВП, что, по словам главы минфина Алены Шиллеровой, выводит Чехию по этому показателю в число мировых лидеров.

Приятная ошибка в прогнозе

После заседания 17 марта центрального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом его глава, эпидемиолог Роман Примула, оценил принятые в стране меры как своевременные и успешные. На этот день в республике зарегистрировано 396 заболевших, скончавшихся по-прежнему нет. Ссылаясь на проведенные исследования, Примула прогнозирует на конец апреля до 8-10 тысяч больных коронавирусом и называет это "благоприятным пиком заболеваний" в Чехии, после которого можно будет начать осторожные послабления карантина.
Однако реальные показатели на 30 апреля еще более благополучные: общее число зараженных с начала марта составило 7682, из которых 3314 выздоровели, а 236 скончались. Конкретно в этот день было проведено 4,5 тысячи тестирований, положительный результат зафиксирован лишь у 5 человек.
Такое развитие пандемии в Чехии позволило смягчать ограничения гораздо раньше – уже 20 апреля открылись автосалоны и автобазары, а также фермерские рынки, были разрешены свадьбы, бесконтактные тренировки профессиональных спортсменов, в каждом случае с участием не более 10 человек. В дальнейшем смягчения делались практически каждый понедельник, с неизменным ускорением по сравнению с предыдущими планами.
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Последние значительные смягчения - 25 мая

В следующий понедельник, 25 мая, отменяется постоянное ношение защитных масок на улицах, но ее необходимо надеть при встрече с чужими людьми, а также при посещении публичных мест и в транспорте. Открываются гостиницы, общежития и летние кемпинги. Рестораны и кафе смогут принимать гостей не только на внешних террасах, но и во внутренних помещениях. В школах к старшеклассникам присоединятся и учащиеся начальных классов, хотя большинство учителей, согласно опросу, высказалось за досрочное окончание школьного года.
С понедельника могут проводиться массовые акции с участием до 300 человек, с 8 июня - до 500 человек, а с 22 июня – до 1 тысячи. Однако проведение таких крупных культурно-развлекательных мероприятий, как, например, Карловарский международный кинофестиваль или концерты популярных музыкальных групп, в этом году вообще не планируется и перенесено на следующее лето. Матчи оставшихся 6 туров футбольного первенства республики в первой лиге пройдут без зрителей, в низших лигах сезон досрочно окончен.
Каждый день появляются все новые сообщения о скором открытии границ с соседними странами, в том числе теми, где традиционно отдыхают чехи. Однако, как пока предполагается, на морских и горных курортах будет необходимо соблюдать расстояние в 2 метра и носить маски. Впрочем, в некоторых странах уже идут дебаты о том, чтобы отказаться и от этих требований.
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Актуальные данные

По данным чешского минздрава на утро 18 мая, в республике с 1 марта было проведено 353,1 тысячи тестирований на коронавирус, число заболевших за этот период составило 8475, выздоровевших – 5462, скончавшихся – 298. Население Чехии – 10,65 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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