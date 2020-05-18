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2020-05-18T10:45
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В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах
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РИА Новости

В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах

10:45 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Онлайн-сервисы в избирательном процессе являются дополнительной гарантией реализации избирательных прав граждан, но чтобы оценить идею о регистрации на выборах через госуслуги, нужно детально изучить законопроект, заявил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в мае на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о внедрении метода электронного сбора подписей через портал госуслуг для прохождения муниципального фильтра на выборах глав регионов. Также депутаты предлагают сделать в онлайн-формате и регистрацию желающих участвовать в выборах. В настоящее время кандидаты в губернаторы для выдвижения должны собрать подписи минимум 10% муниципальных депутатов в регионе.
Как отметил Реут, в целом тенденция роста общественного запроса на цифровизацию официальных юридических процедур и государственных услуг очевидна.
"Москва в этом плане является первопроходцем, достаточно вспомнить дистанционное электронное голосование в прошлом году, а также многие иные московские онлайн-сервисы в избирательном процессе (например, поиск избирательного участка, проверка списка избирателей так далее). Безусловно, эти возможности являются дополнительной гарантией реализации избирательных прав граждан. Но чтобы детально говорить, надо, конечно, изучить законопроект",- сказал Реут.
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