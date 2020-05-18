В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах

"Москва в этом плане является первопроходцем, достаточно вспомнить дистанционное электронное голосование в прошлом году, а также многие иные московские онлайн-сервисы в избирательном процессе (например, поиск избирательного участка, проверка списка избирателей так далее). Безусловно, эти возможности являются дополнительной гарантией реализации избирательных прав граждан. Но чтобы детально говорить, надо, конечно, изучить законопроект",- сказал Реут.