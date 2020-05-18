На Украине отключили первый энергоблок Ровенской АЭС

"В 07.52 (совпадает с мск) 18 мая 2020 года энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов. Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0", - говорится в сообщении.