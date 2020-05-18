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Ядерные технологии
2020-05-18T10:36
https://ria.ru/20200518/1571598682.html
На Украине отключили первый энергоблок Ровенской АЭС
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РИА Новости

На Украине отключили первый энергоблок Ровенской АЭС

10:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты в результате отключения главных циркуляционных насосов, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В 07.52 (совпадает с мск) 18 мая 2020 года энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов. Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменялось. За прошедшие сутки на АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт, из-за балансового ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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