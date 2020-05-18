На Украине отключили первый энергоблок Ровенской АЭС

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты в результате отключения главных циркуляционных насосов, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В 07.52 (совпадает с мск) 18 мая 2020 года энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов. Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменялось. За прошедшие сутки на АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт, из-за балансового ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.