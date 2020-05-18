В Подмосковье еще 273 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Ещё 273 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших составило 3 361, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 273 пациента. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 3 361 человека, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.