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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:40
https://ria.ru/20200518/1571598395.html
В Подмосковье еще 273 пациента вылечились от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

В Подмосковье еще 273 пациента вылечились от коронавируса

10:32 18.05.2020 (обновлено: 10:40 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Ещё 273 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших составило 3 361, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 273 пациента. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 3 361 человека, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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