Разработчик рассказал о создании экранопланов нового поколения в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России создают несколько экранопланов нового поколения, в том числе "Чайка-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева.
Ранее американское издание We Are the Mighty написало, что российский экраноплан "Чайка" А-050 станет настоящим "морским монстром". В материале говорится, что судно на динамической воздушной подушке планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Автор статьи напоминает, что большое значение экранопланам за их универсальное сочетание функций самолетов и кораблей придавал СССР. А-050 станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для советского экраноплана-ракетоносца "Лунь".
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"АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева" ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d "Чайка-2". Проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики — в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует", — сказали там.
На предприятии рассказали, что, помимо "Чайки-2", ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по разработке спасательного экраноплана большего водоизмещения.
Согласно информации на сайте разработчика, экраноплан "Чайка-2" предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до пяти градусов. Предусмотрено базирование на воде и на аэродроме второго класса. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий.