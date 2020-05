Разработчик рассказал о создании экранопланов нового поколения в России

Ранее американское издание We Are the Mighty написало, что российский экраноплан "Чайка" А-050 станет настоящим "морским монстром". В материале говорится, что судно на динамической воздушной подушке планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Автор статьи напоминает, что большое значение экранопланам за их универсальное сочетание функций самолетов и кораблей придавал СССР . А-050 станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для советского экраноплана-ракетоносца "Лунь".