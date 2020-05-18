Разработчик рассказал о создании экранопланов нового поколения в России

"АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева" ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d "Чайка-2". Проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики — в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует", — сказали там.