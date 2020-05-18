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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:28
https://ria.ru/20200518/1571597936.html
Число зараженных коронавирусом в Липецкой области превысило 1,2 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Липецкой области превысило 1,2 тысячи

10:28 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения новым типом коронавируса в Липецкой области за сутки выросло на 54, общее количество заболевших составило 1240, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 1240 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В регионе 310 человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели, четверо пациентов скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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