Число зараженных коронавирусом в Липецкой области превысило 1,2 тысячи

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения новым типом коронавируса в Липецкой области за сутки выросло на 54, общее количество заболевших составило 1240, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 1240 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В регионе 310 человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели, четверо пациентов скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.