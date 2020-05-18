Сирийские военные за сутки разминировали 2,2 гектара территории страны

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сирийские военные за минувшие сутки разминировали 2,2 гектара территории страны, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Разминировано 2,2 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета (ВОП)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, как и в предыдущие дни, беженцы из других стран не возвращались в Сирию.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России