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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-18T10:23
https://ria.ru/20200518/1571597614.html
Сирийские военные за сутки разминировали 2,2 гектара территории страны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235642_0:38:2848:1640_1036x0_80_0_0_18b2e833c64438e23d2571d28cfcc72b.jpg
РИА Новости

Сирийские военные за сутки разминировали 2,2 гектара территории страны

10:23 18.05.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сирийские военные за минувшие сутки разминировали 2,2 гектара территории страны, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Разминировано 2,2 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета (ВОП)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, как и в предыдущие дни, беженцы из других стран не возвращались в Сирию.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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