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2020-05-18T10:20
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Суд не снял арест с моржат из "китовой тюрьмы", которые находятся в Ялте
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РИА Новости

Суд не снял арест с моржат из "китовой тюрьмы", которые находятся в Ялте

10:20 18.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Новосибирской области в понедельник отказал компании "Акватория" в снятии ареста с шести моржат, которые ранее жили в приморской "китовой тюрьме", а теперь находятся у компании "Акватория+" в Ялте, сообщил РИА Новости представитель суда.
Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" (владельцы "китовой тюрьмы" в Приморье) - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура подтвердила, что "добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона", и отметила, что их продажа незаконна. Позже ведомство сообщало, что моржей после их продажи "Акватории" отправили в Ялту. В компании подтвердили факт покупки животных. Прокуратура направила в суд Ялты иск об изъятии моржей у компании "Акватория" и передаче в госсобственность. Ранее арбитражный суд Новосибирской области по иску Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры наложил арест на шесть моржат, компания обжаловала это решение.
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
26 января, 03:46
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"Суд отказал в удовлетворении заявления "Акватории" в отмене мер по обеспечению иска. Решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде", - сказал собеседник.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
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