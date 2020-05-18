Суд не снял арест с моржат из "китовой тюрьмы", которые находятся в Ялте

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Новосибирской области в понедельник отказал компании "Акватория" в снятии ареста с шести моржат, которые ранее жили в приморской "китовой тюрьме", а теперь находятся у компании "Акватория+" в Ялте, сообщил РИА Новости представитель суда.