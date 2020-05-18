Жителей Калмыкии начнут тестировать на антитела к коронавирусу

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Двадцать тысяч тестов на антитела к коронавируса закупит Калмыкия для жителей республики, первыми проверят на наличие иммунитета к COVID-19 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов в аккаунте регионального ведомства в Instagram.
По информации Кикенова, на 18 мая в Калмыкии зарегистрирован 721 случай коронавирусной инфекции, 239 человека выздоровели, девять скончались.
По его словам, республика заключает контракт на закупку 20 тысяч экспресс-тестов на исследование иммуноглобулина, которое позволит определить наличие иммунитета к коронавируса у человека или выявить заболевание, протекающее бессимптомно. Первыми, отметил Кикенов, будут протестированы все медицинские работники Калмыкии – это более 4,5 тысяч человек, затем исследуют и другие категории граждан, в том числе и людей старше 65 лет.
"До конца этой недели мы тотально обследуем всех медицинских работников. Мы в сжатые сроки исследуем большую группу населения Республики Калмыкия, и сможем обобщить результаты, такие, как наличие группового иммунитета", - написал Кикенов.
По его словам, от результатов тестирования также может зависеть и снятие ограничительных мер в регионе, введенных из-за коронавируса.
Режим самоизоляции в Калмыкии действует до 24 мая.
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