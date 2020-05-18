Жителей Калмыкии начнут тестировать на антитела к коронавирусу

По его словам, республика заключает контракт на закупку 20 тысяч экспресс-тестов на исследование иммуноглобулина, которое позволит определить наличие иммунитета к коронавируса у человека или выявить заболевание, протекающее бессимптомно. Первыми, отметил Кикенов, будут протестированы все медицинские работники Калмыкии – это более 4,5 тысяч человек, затем исследуют и другие категории граждан, в том числе и людей старше 65 лет.