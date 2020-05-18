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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:36
https://ria.ru/20200518/1571595047.html
В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус

09:28 18.05.2020 (обновлено: 09:36 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 7,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 264 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 7,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 264 тысячи человек",- говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 230 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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