В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 7,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 264 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 7,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 264 тысячи человек",- говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 230 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.