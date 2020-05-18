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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-05-18T12:00
https://ria.ru/20200518/1571594879.html
Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571594811_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_c7e6d280f07c61fa0ae18631170ba9f5.jpg
РИА Новости

Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи

12:00 18.05.2020
2180
Страхи/Ошибки
Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи
Вчера, 12:00
Можно ли пережить самоизоляцию и остаться в хороших отношениях друг с другом? Как понять, что решение развестись после снятия карантина взвешенное, а не принято сгоряча? В каких ситуациях изоляция действительно поможет принять трудное, но правильное решение?
В Китае после снятия карантинных мер резко увеличилось количество семейных разводов. В остальных странах тоже предсказывают подобный “эффект”. В стрессовой ситуации супруги могут открыться не с лучшей стороны. И тогда возникает вопрос: “С тем ли человеком я жил все эти годы и какой он на самом деле?”. Порой доходит до оскорблений и физического насилия.
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как сохранить отношения в изоляции, если партнёры начали бесить друг друга.
1:30 Почему некоторые пары не пройдут проверку карантином
3:00 “Люди в браке больше десяти лет, и вдруг начинают звереть и ссориться”: почему так происходит?
6:00 Как переживают стресс мужчины и что они чувствуют в этот момент
7:50 Как лучше: разделить ответственность на двоих или кому-то одному взять на себя все трудности?
10:30 Какие есть эффективные инструменты для решения семейного конфликта
15:45 Как договариваться друг с другом
16:50 “Прописать правила нашей семьи”: метод, который точно поможет избежать недопонимания
18:45 Что делать, если один супруг ставит перед фактом другого и говорит: “Мы разводимся”
23:20 Разделённые семьи: что угрожает парам, где один работает, а другой — остался дома
27:40 Как действовать, если пара сейчас почувствовала себя на грани развода
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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