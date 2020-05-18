Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи

Можно ли пережить самоизоляцию и остаться в хороших отношениях друг с другом? Как понять, что решение развестись после снятия карантина взвешенное, а не принято сгоряча? В каких ситуациях изоляция действительно поможет принять трудное, но правильное решение?

В Китае после снятия карантинных мер резко увеличилось количество семейных разводов. В остальных странах тоже предсказывают подобный “эффект”. В стрессовой ситуации супруги могут открыться не с лучшей стороны. И тогда возникает вопрос: “С тем ли человеком я жил все эти годы и какой он на самом деле?”. Порой доходит до оскорблений и физического насилия.

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как сохранить отношения в изоляции, если партнёры начали бесить друг друга.

1:30 Почему некоторые пары не пройдут проверку карантином

3:00 “Люди в браке больше десяти лет, и вдруг начинают звереть и ссориться”: почему так происходит?

6:00 Как переживают стресс мужчины и что они чувствуют в этот момент

7:50 Как лучше: разделить ответственность на двоих или кому-то одному взять на себя все трудности?

10:30 Какие есть эффективные инструменты для решения семейного конфликта

15:45 Как договариваться друг с другом

16:50 “Прописать правила нашей семьи”: метод, который точно поможет избежать недопонимания

18:45 Что делать, если один супруг ставит перед фактом другого и говорит: “Мы разводимся”

23:20 Разделённые семьи: что угрожает парам, где один работает, а другой — остался дома

27:40 Как действовать, если пара сейчас почувствовала себя на грани развода

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Андрея Темнова

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru