На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Идею введения "паспорта здоровья" для туристов и пересекающих границу на Украине не обсуждают, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Ряд стран рассматривает возможность введения "паспорта здоровья", который будет доказательством того, что человек не болеет COVID-19.
"У нас на Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест. Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.