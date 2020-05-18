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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:17
https://ria.ru/20200518/1571594594.html
На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_33:346:3059:2048_1036x0_80_0_0_b7737f93135fdd36e5337e4f71823955.jpg
РИА Новости

На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов

09:17 18.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Идею введения "паспорта здоровья" для туристов и пересекающих границу на Украине не обсуждают, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Ряд стран рассматривает возможность введения "паспорта здоровья", который будет доказательством того, что человек не болеет COVID-19.
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"У нас на Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы. Из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест. Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий КулебаВОЗУкраинаВ мире
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