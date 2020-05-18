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2020-05-18T09:15
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Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
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РИА Новости

Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба

09:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух жителей Читы по подозрению в том, что они под пытками заставляли свою жертву, повредившую чужую машину, отработать ущерб, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По данным главка, потерпевший, работая на станции технического обслуживания, взял без разрешения работодателя его "Жигули" и попал на ней в аварию.
"После этого 27-летний ранее судимый сын владельца автомашины и его 30-летний знакомый, применяя насилие, закрыли работника в одном из помещений СТО, где удерживали более 10 дней, заставляя отработать причиненный ущерб. Злоумышленники наносили потерпевшему телесные повреждения, подносили к его ногам оголенные провода, отчего тот терял сознание", - говорится в сообщении.
Молодому человеку убежать, он обратился к медикам, него зафиксировали перелом нижней челюсти и ушибы. Полицейским он сказал, что его избили неизвестные. Оперативники установили подозреваемых, впоследствии их арестовали.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧитаПроисшествия
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