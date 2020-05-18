Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух жителей Сотрудники полиции задержали двух жителей Читы по подозрению в том, что они под пытками заставляли свою жертву, повредившую чужую машину, отработать ущерб, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным главка, потерпевший, работая на станции технического обслуживания, взял без разрешения работодателя его "Жигули" и попал на ней в аварию.

"После этого 27-летний ранее судимый сын владельца автомашины и его 30-летний знакомый, применяя насилие, закрыли работника в одном из помещений СТО, где удерживали более 10 дней, заставляя отработать причиненный ущерб. Злоумышленники наносили потерпевшему телесные повреждения, подносили к его ногам оголенные провода, отчего тот терял сознание", - говорится в сообщении.

Молодому человеку убежать, он обратился к медикам, него зафиксировали перелом нижней челюсти и ушибы. Полицейским он сказал, что его избили неизвестные. Оперативники установили подозреваемых, впоследствии их арестовали.