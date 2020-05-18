Более 820 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице Москвы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 820 пациентов, в том числе 105 рожениц, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 18 мая. Всего на лечении: 1352. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1279. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 827. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 105", - написал Вечорко в Facebook.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 155 пациентов, на ИВЛ - 55. Вечорко добавил, что за сутки выписаны 100 человек, поступили 108.
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