Более 820 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице Москвы

"Сводка на утро 18 мая. Всего на лечении: 1352. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1279. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 827. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 105", - написал Вечорко в Facebook.