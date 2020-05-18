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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:50
https://ria.ru/20200518/1571593690.html
Более 820 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_0:186:3309:2047_1036x0_80_0_0_af82624ed7617e9596bdbcd2d20f2401.jpg
РИА Новости

Более 820 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице Москвы

08:50 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 820 пациентов, в том числе 105 рожениц, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 18 мая. Всего на лечении: 1352. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1279. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 827. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 105", - написал Вечорко в Facebook.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 155 пациентов, на ИВЛ - 55. Вечорко добавил, что за сутки выписаны 100 человек, поступили 108.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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