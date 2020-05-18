Глава Минвостока исключил перенос планов развития Арктики

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Изменения на рынке углеводородного сырья, противодействие коронавирусной инфекции могут сказаться на мерах по развитию Арктической зоны, но не повлияют на стратегические планы, не может быть и речи о том, чтобы сдвинуть их на неопределенный срок, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Мы рассчитываем, что стратегия будет представлена на подпись президенту РФ в июле. А по планам развития… не может быть и речи, чтобы они были сдвинуты на неопределенный срок. Конечно, мы понимаем, что изменения на рынке углеводородного сырья, противодействие коронавирусной инфекции в любом случае скажутся на мерах по развитию Арктической зоны. Подчеркну – на мерах, а не на планах в целом", — сказал министр.
По словам Козлова, главная задача министерства сегодня – это выявить риски, в первую очередь социально-экономические, которые могут возникнуть на территории.
"Мы готовим отдельный комплекс мер поддержки бизнеса, регионов в целом. Здесь еще важно понимать, что коронавирусная инфекция, как и падение нефтяных рынков – временно. Развитие Арктической зоны РФ – масштабный долгосрочный проект. Мы ставим цели на ближайшие 15 лет с расчетом, как будет развиваться Арктика дальше. Безусловно, всякое долгосрочное планирование требует корректировки по мере развития событий. Но задачи остаются неизменными – опережающее развитие арктических регионов, повышение здесь качества жизни", - сказал министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.