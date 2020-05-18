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Глава Минвостока исключил перенос планов развития Арктики
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РИА Новости

Глава Минвостока исключил перенос планов развития Арктики

08:38 18.05.2020 (обновлено: 08:47 18.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Изменения на рынке углеводородного сырья, противодействие коронавирусной инфекции могут сказаться на мерах по развитию Арктической зоны, но не повлияют на стратегические планы, не может быть и речи о том, чтобы сдвинуть их на неопределенный срок, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Мы рассчитываем, что стратегия будет представлена на подпись президенту РФ в июле. А по планам развития… не может быть и речи, чтобы они были сдвинуты на неопределенный срок. Конечно, мы понимаем, что изменения на рынке углеводородного сырья, противодействие коронавирусной инфекции в любом случае скажутся на мерах по развитию Арктической зоны. Подчеркну – на мерах, а не на планах в целом", — сказал министр.
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По словам Козлова, главная задача министерства сегодня – это выявить риски, в первую очередь социально-экономические, которые могут возникнуть на территории.
"Мы готовим отдельный комплекс мер поддержки бизнеса, регионов в целом. Здесь еще важно понимать, что коронавирусная инфекция, как и падение нефтяных рынков – временно. Развитие Арктической зоны РФ – масштабный долгосрочный проект. Мы ставим цели на ближайшие 15 лет с расчетом, как будет развиваться Арктика дальше. Безусловно, всякое долгосрочное планирование требует корректировки по мере развития событий. Но задачи остаются неизменными – опережающее развитие арктических регионов, повышение здесь качества жизни", - сказал министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
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