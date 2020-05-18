Глава Минвостока исключил перенос планов развития Арктики

"Мы рассчитываем, что стратегия будет представлена на подпись президенту РФ в июле. А по планам развития… не может быть и речи, чтобы они были сдвинуты на неопределенный срок. Конечно, мы понимаем, что изменения на рынке углеводородного сырья, противодействие коронавирусной инфекции в любом случае скажутся на мерах по развитию Арктической зоны. Подчеркну – на мерах, а не на планах в целом", — сказал министр.