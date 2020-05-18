Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда

Саратовского чиновника будут судить за взятку за победу на торгах

Саратовского чиновника будут судить за взятку за победу на торгах

"Железнодорожным районным судом Красноярска на заседании по избранию (продлению или изменению) меры пресечения управляющему отделением Пенсионного фонда Красноярского края Денису Майбороде продлен арест еще на два месяца, до 19 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении суда.