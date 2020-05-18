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2020-05-18T07:54
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Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда
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РИА Новости

Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда

07:54 18.05.2020
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© Фото : сайт Пенсионного фонда РФДенис Майборода
Денис Майборода
© Фото : сайт Пенсионного фонда РФ
Денис Майборода. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом еще на два месяца - до 19 июля - главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого суда.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что Майборода подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере). Решением Железнодорожного суда Красноярска 21 января он был арестован на один месяц.
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"Железнодорожным районным судом Красноярска на заседании по избранию (продлению или изменению) меры пресечения управляющему отделением Пенсионного фонда Красноярского края Денису Майбороде продлен арест еще на два месяца, до 19 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении суда.
По версии следствия, Майборода, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в 13 миллионов рублей. Предполагалось, что она обеспечит победу коммерческой фирме в открытом аукционе за госконтракт на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска за 130 миллионов рублей.
В конце 2018 года региональный главк СК сообщал о том, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, был проведен аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость была около 54 миллионов.
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