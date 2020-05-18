В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 мая украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 17 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Смелое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - дополнил собеседник агентства.