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2020-05-18T07:52
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В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

07:52 18.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 мая украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
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"За 17 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Смелое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - дополнил собеседник агентства.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБМП-2УкраинаВ мире
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