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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:22
https://ria.ru/20200518/1571592082.html
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи

07:22 18.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 1,2 тысячи, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 18 мая 2020 года по республике зарегистрированы 78 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди выявленных новых инфицированных - четверо медработников. Выздоровели 23 пациента.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1216, из которых 255 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 827 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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