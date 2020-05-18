Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1216, из которых 255 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 827 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.