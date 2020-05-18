Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи

БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 1,2 тысячи, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 18 мая 2020 года по республике зарегистрированы 78 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди выявленных новых инфицированных - четверо медработников. Выздоровели 23 пациента.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1216, из которых 255 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 827 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 80 тысяч тестов на коронавирус.
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