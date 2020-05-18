В регионах появится система для снижения выбросов от грузовиков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Система для свободного проезда колонны грузовиков, которая позволит сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу и износ асфальта, появится в регионах РФ с будущего года, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.
Система адаптивного проезда грузового транспорта будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин. Для этого планируется обеспечить передачу данных геолокации автомобиля в систему "Автодата", а в будущем оснастить автомобили технологией связи V2X (сервисами, посредством которых автомобили взаимодействуют друг с другом, окружающей средой и инфраструктурой). Затем система будет соотносить полученную информацию с сигналами светофоров.
По оценкам экспертов "Автонет", введение системы позволит сократить расход топлива минимум на 20%, уровень выбросов - не более чем на 10%, а износ дорожного полотна на некоторых участках - до 15% после 2-3 лет эксплуатации асфальта.
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"Грузовые автомобили — тяжёлое испытание для города. Они портят экологию, разбивают дороги, представляют опасность для других участников дорожного движения из-за ограниченного обзора. Помимо этого снижается пропускная способность перекрестка и повышается риск ДТП. Наша система позволит сократить число остановок тяжелого грузового транспорта за счет управления светофоров и информирования водителя о рекомендованном режиме движения. Грузовики будут проезжать светофоры колоннами, максимально быстро без ущерба окружающей среде", - пояснил Федосеев.
В настоящее время проект тестируется в Курске. Федеральное применение технологии начнётся с 2021 года. Проект был представлен Минпромторгу, Минтрансу и МВД. В сентябре его планируется представить на межведомственной рабочей группе в рамках платформы "Автодата".
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