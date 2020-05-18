Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T07:05
https://ria.ru/20200518/1571591827.html
В регионах появится система для снижения выбросов от грузовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693357_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e7719e79e31cdefd5329eeecec675893.jpg
РИА Новости

В регионах появится система для снижения выбросов от грузовиков

07:05 18.05.2020
240
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкГрузовые фуры
Грузовые фуры
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
Грузовые фуры. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Система для свободного проезда колонны грузовиков, которая позволит сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу и износ асфальта, появится в регионах РФ с будущего года, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.
Система адаптивного проезда грузового транспорта будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин. Для этого планируется обеспечить передачу данных геолокации автомобиля в систему "Автодата", а в будущем оснастить автомобили технологией связи V2X (сервисами, посредством которых автомобили взаимодействуют друг с другом, окружающей средой и инфраструктурой). Затем система будет соотносить полученную информацию с сигналами светофоров.
По оценкам экспертов "Автонет", введение системы позволит сократить расход топлива минимум на 20%, уровень выбросов - не более чем на 10%, а износ дорожного полотна на некоторых участках - до 15% после 2-3 лет эксплуатации асфальта.
Челябинск
4 сентября 2019, 13:34
Челябинские власти попросили предприятия снизить выбросы в воздух
"Грузовые автомобили — тяжёлое испытание для города. Они портят экологию, разбивают дороги, представляют опасность для других участников дорожного движения из-за ограниченного обзора. Помимо этого снижается пропускная способность перекрестка и повышается риск ДТП. Наша система позволит сократить число остановок тяжелого грузового транспорта за счет управления светофоров и информирования водителя о рекомендованном режиме движения. Грузовики будут проезжать светофоры колоннами, максимально быстро без ущерба окружающей среде", - пояснил Федосеев.
В настоящее время проект тестируется в Курске. Федеральное применение технологии начнётся с 2021 года. Проект был представлен Минпромторгу, Минтрансу и МВД. В сентябре его планируется представить на межведомственной рабочей группе в рамках платформы "Автодата".
К концу 2024 года в Красноярске планируют сократить выбросы в воздух на 30%
16 октября 2018, 11:05Экология
К концу 2024 года в Красноярске планируют сократить выбросы в воздух на 30%В рамках национального проекта "Экология" планируется направить значительные усилия на улучшение качества атмосферного воздуха в Красноярске, что позволит к концу 2024 года снизить выбросы загрязняющих веществ в городе на 30% к уровню 2017 года.
212003
Обсудить 0
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
Рекомендуем
Девушка на велосипеде
"Авито" отметил рост спроса на велосипеды
Самолеты ВВС Канады
В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
СМИ выяснили, чем занимался уволенный инспектор Госдепа
Дистанционное обучение школьников
Московские школьники завершили учебный год
Призывники
Более 80% призывников ВВО останутся служить в своих регионах
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
В России упростили правила транспортировки товаров
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки выявили 71 случай COVID-19
Вид на город Афины
Анархисты устроили беспорядки в Афинах и Салониках
Павильон корпорации Росатом
"Сколково" поддержит внедрение технологий "умного завода" в Росатоме
Креветки
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
Линии электропередач
Украинского экс-министра напугала "энергетическая экспансия" России
Сейсмограф. Архивное фото
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал об аномальной температуре в Сибири
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42На Филиппинах освободили более 18 тысяч заключенных на фоне коронавируса
09:41СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
Лента новостейМолния