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Минвосток запустит торговую площадку для продукции резидентов ТОР и СПВ
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РИА Новости

Минвосток запустит торговую площадку для продукции резидентов ТОР и СПВ

06:18 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики запустит электронную торговую площадку для резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, где резиденты смогут взаимодействовать и покупать продукцию друг друга без посредников, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов.
"Также запускается электронная торговая площадка для продуктов и услуг резидентов с возможностью взаимодействия и кооперации", — сказал министр.
По его словам, площадка создается на сайте Минвостокразвития, там резиденты смогут видеть продукцию друг друга и закупать ее без посредников.
Также Козлов напомнил, что всего на ТОР и СПВ 2336 резидентов, среди которых более 100 компаний с иностранным участием, из них 58 с китайскими инвестициями.
"Общая стоимость заявленных проектов – более 304 миллиардов рублей, реализация которых позволит создать около 16,5 тысяч рабочих мест. За прошедший год это количество увеличилось на треть – неплохая динамика. Заработали девять производств, 17 проектов находятся в высокой стадии готовности – ведутся активные строительно-монтажные работы, приобретение и пуско-наладка оборудования", — отметил министр.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
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