Минвосток запустит торговую площадку для продукции резидентов ТОР и СПВ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство по развитию Министерство по развитию Дальнего Востока Арктики запустит электронную торговую площадку для резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток , где резиденты смогут взаимодействовать и покупать продукцию друг друга без посредников, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов

"Также запускается электронная торговая площадка для продуктов и услуг резидентов с возможностью взаимодействия и кооперации", — сказал министр.

По его словам, площадка создается на сайте Минвостокразвития, там резиденты смогут видеть продукцию друг друга и закупать ее без посредников.

Также Козлов напомнил, что всего на ТОР и СПВ 2336 резидентов, среди которых более 100 компаний с иностранным участием, из них 58 с китайскими инвестициями.