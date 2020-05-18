Минвосток предложит пополнить список системообразующих предприятий

"Из 1151 компании, которые на данный момент включены в список (всероссийский список системообразующих предприятий и организаций - ред), 113 осуществляют свою деятельность на Дальнем Востоке. Этот список мы готовили совместно с регионами, отстаивали на комиссии каждую позицию. Этот список еще не конечен, в него мы уже готовим дополнения, которые будут рассмотрены на правительственной комиссии под председательством первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова. Это порядка 16 компаний", — рассказал министр.