Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T04:46
https://ria.ru/20200518/1571590760.html
В аэропортах и ТЦ на Чукотке будут бесплатно раздавать защитные маски
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

В аэропортах и ТЦ на Чукотке будут бесплатно раздавать защитные маски

04:46 18.05.2020
591
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Защитные маски начнут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах и торговых центрах на Чукотке, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.
"Создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начнёт распределять маски по организациям и предприятиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом в продаже маски тоже останутся, "Чукотфармация" продолжит обеспечивать аптеки округа.
На Чукотке зафиксировано 56 случаев коронавируса. Ограничительные меры в регионе продлены до 31 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
902000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман КопинОбщество
Рекомендуем
Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
Кристина с Артемом и Алисой
"Постой, не уходи!" Исповедь матери, чуть не растерявшей всех своих детей
Строительство
В Подмосковье возобновили строительство и работу промпредприятий
Дистанционное обучение школьников
Московские школьники завершили учебный год
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии в ДТП погибли шесть человек
Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800
Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"
Аденский залив
Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Пункт пропуска Пограничный в Приморье
Грузовики начали проходить в Китай из Приморья через пункт пропуска
Медицинские работники в защитных костюмах
Русгидро перечислило 50 миллионов рублей на медсредства для ДФО
Певица Любовь Успенская
"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
Лента новостейМолния