В аэропортах и ТЦ на Чукотке будут бесплатно раздавать защитные маски

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Защитные маски начнут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах и торговых центрах на Чукотке, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.
"Создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начнёт распределять маски по организациям и предприятиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом в продаже маски тоже останутся, "Чукотфармация" продолжит обеспечивать аптеки округа.
На Чукотке зафиксировано 56 случаев коронавируса. Ограничительные меры в регионе продлены до 31 мая.
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