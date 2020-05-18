Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T05:24
https://ria.ru/20200518/1571589653.html
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

02:51 18.05.2020 (обновлено: 05:24 18.05.2020)
160005
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПробирки
Пробирки
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пробирки. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. С таким заявлением выступил в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.
"Остальным делать нет необходимости", - подчеркнул Зуев.
Позже вакцинацию можно будет расширить на всех остальных.
По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Зуев считает, что вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вчера, 16:54Распространение нового коронавируса
Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом

К концу лета

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
Он рассказал, что еще около месяца должны занять доклинические испытания на токсичность и реактогенность, после этого Министерство здравоохранения разрешает опробовать вакцину на людях.
Как считает вирусолог, если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то вакцина против COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.
Анализ на коронавирус
16 мая, 19:51Распространение нового коронавируса
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Профилактика и лечение

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.
Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.
Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50-75 процентов, добавила она. Таким образом, "Мефлохин", возможно, получится использовать и для профилактики.
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
16 мая, 16:56Распространение нового коронавируса
Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом

Мнение ВОЗ

Первая вакцина от COVID-19 вряд ли будет готова к концу года, заявила ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что вакцина появится до конца 2020 года.
По ее словам, даже с тестами лекарственных препаратов необходимо время, потому что если что-то работает на нескольких пациентах, это может быть просто совпадением, и нужно больше времени для проведения всех необходимых тестов.

COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
По данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9,2 тысячи новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. Пятнадцатого мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
323263570
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор ЗуевАлександр ГинцбургАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитай
Популярные комментарии
Любое медицинское вмешательство может быть только с добровольного согласия. И нечего тут намекать на нарушение прав человека. Любые тесты и вакцины - мимо нас по-любому. От этого вируса, имеющего N штаммов невозможно сделать эффективную вакцину и это мнение известных вирусологов и иммунологов. И вакцина не нужна. Коллективный иммунитет возникнет в любом случае и без вакцин. А вот сотни миллиардов долларов похоже, кто-то не заработает, если не будут навязывать эту ненужную услугу.
18 мая, 05:46
Юрий Баженов
113210113
Грипп пришел, очень давно. И каждый год им болеют десятки а то и сотни миллионов людей. И умираю тысячи. Где коллективный иммунитет?
18 мая, 06:57
Р Роман Р
10000013
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии в ДТП погибли шесть человек
Аденский залив
Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Хомяк
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Строительство
В Подмосковье возобновили строительство и работу промпредприятий
Врачи в Бельгии устроили премьеру коридор позора из-за COVID-19
В Бельгии медики устроили "коридор позора" премьер-министру
Тестирование на коронавирус
Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих
Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800
Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Кристина с Артемом и Алисой
"Постой, не уходи!" Исповедь матери, чуть не растерявшей всех своих детей
Руки матери и ребенка
Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше
Жилые дома в центре Екатеринбурга
Forbes назвал самые недооцененные города России
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
09:15Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
Лента новостейМолния