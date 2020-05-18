Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. С таким заявлением выступил в эфире Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. С таким заявлением выступил в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.

"Остальным делать нет необходимости", - подчеркнул Зуев.

Позже вакцинацию можно будет расширить на всех остальных.

По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Зуев считает, что вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета.

К концу лета

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".

Он рассказал, что еще около месяца должны занять доклинические испытания на токсичность и реактогенность, после этого Министерство здравоохранения разрешает опробовать вакцину на людях.

Как считает вирусолог, если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то вакцина против COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.

Профилактика и лечение

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.

Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.

Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50-75 процентов, добавила она. Таким образом, "Мефлохин", возможно, получится использовать и для профилактики.

Мнение ВОЗ

По ее словам, даже с тестами лекарственных препаратов необходимо время, потому что если что-то работает на нескольких пациентах, это может быть просто совпадением, и нужно больше времени для проведения всех необходимых тестов.

COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае . В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ , заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

По данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9,2 тысячи новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. Пятнадцатого мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой , по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.