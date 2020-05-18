Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прибывающие в Эквадор с 21 мая должны будут предоставить справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции, заявила глава министерства внутренних дел страны Мария Паула Ромо.
"Для поездки в Эквадор обязательным будет проведение максимум за 72 часа до посадки ПЦР-теста, подтверждающего, что у пассажира отрицательный результат (на COVID-19 - ред.)", - говорится в сообщении главы МВД в Twitter.
Новое правило начнет действовать с четверга, 21 мая. Отмечается, что в то же время прибывающим будут проводиться экспресс-тесты на выявление вируса.
По словам главы МВД, ужесточение мер предосторожности вызвано, среди прочего, тем, что ранее два человека прибыли в Эквадор из Нью-Йорка, зная о своих положительных результатах на COVID-19.
По последним данным министерства здравоохранения Эквадора, в стране выявлено 33 182 случая заражения коронавирусом нового типа, из них 2736 человек скончались.
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