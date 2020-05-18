Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-18T08:00
https://ria.ru/20200518/1571548030.html
Детский реабилитационный центр Приморья получил уникальное оборудование
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571547917_0:0:2829:1591_1036x0_80_0_0_8bbbd2d78f600032934691f8eb3eea6d.jpg
РИА Новости

Детский реабилитационный центр Приморья получил уникальное оборудование

08:00 18.05.2020
41
© РИА Новости / Андрей РудаковВрач осматривает больного ребенка
Врач осматривает больного ребенка
© РИА Новости / Андрей Рудаков
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Для детей с проблемами бронхолегочной системы в Приморье начали проводить первые оздоровительные процедуры на новом магнитном турботроне. Аппарат предназначен для магнитно-резонансной терапии, которая улучшает состояние иммунной и эндокринной систем, функции опорно-двигательного аппарата, оздоравливает пациента, который имеет слабую бронхолегочную систему.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, реабилитационное отделение в Арсеньеве рассчитано на профилактику, реабилитацию и диагностику туберкулеза и одномоментно там может проходить лечение до 80 детей. Все оборудование было закуплено на средства местного бюджета и установлено в арсеньевском филиале реабилитационного отделения ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница".

Сейчас таких аппаратов на службе специалистов нашей детской туберкулезной больницы уже три – один из них установлен в подразделении больницы в Садгороде, а еще один – в межрайонном центре в Липовцах", – сообщил главный врач больницы Юрий Селютин.

Помимо этого с середины мая в клинике введены в работу еще два новых аппарата. Кинезотерапевтическая установка "Экзарта" со столом для массажа установлена в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики в Садгороде. Дополнительно к ней для работы психолога с юными пациентами приобретена программа когнитивной реабилитации "Нейроника". А в арсеньевском филиале введена в работу новая беговая дорожка с биологической обратной связью.
Производство томографов
10 мая, 08:00Хорошие новости
Технологии XXI века: с онкозаболеваниями борется линейный ускоритель
Также больница в ближайшее время запустит в работу два велоэргометра с обратной биологической связью (в Садгороде и Липовцах) и стабилоплатформу (в Арсеньеве).
В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что оснащение и обновление материально-технической базы медучреждений будет продолжено в этом году. Всего сумма средств, выделенных на закупку реабилитационного оборудования, составила почти 6 миллионов рублей.
100000
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиПриморский край
Рекомендуем
Руки матери и ребенка
Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Новая угроза: Катар готов развязать газовую войну
Банкноты номиналом один доллар США
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Кристина с Артемом и Алисой
"Постой, не уходи!" Исповедь матери, чуть не растерявшей всех своих детей
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Акция Бессмертный полк в Москве
Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы
Мужчина разговаривает по телефону
Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
Хаос в Черногории: верующие вышли на улицы из-за карантина
Аденский залив
Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена
Деревья в парке Сосновка в Выборгском районе Ленинградской области
Чихаем дома: как справиться с аллергией на самоизоляции
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
Эксперты рассказали, как бесплатно попасть в бизнес-класс самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
09:17На Украине не обсуждают идею введения "паспорта здоровья" для туристов
09:15В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
09:15Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
09:11Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус
09:10Первые резиденты ТОР "Столица Арктики" создадут 1,5 тысячи рабочих мест
Лента новостейМолния