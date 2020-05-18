Детский реабилитационный центр Приморья получил уникальное оборудование

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Для детей с проблемами бронхолегочной системы в Приморье начали проводить первые оздоровительные процедуры на новом магнитном турботроне. Аппарат предназначен для магнитно-резонансной терапии, которая улучшает состояние иммунной и эндокринной систем, функции опорно-двигательного аппарата, оздоравливает пациента, который имеет слабую бронхолегочную систему.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, реабилитационное отделение в Арсеньеве рассчитано на профилактику, реабилитацию и диагностику туберкулеза и одномоментно там может проходить лечение до 80 детей. Все оборудование было закуплено на средства местного бюджета и установлено в арсеньевском филиале реабилитационного отделения ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница".

Сейчас таких аппаратов на службе специалистов нашей детской туберкулезной больницы уже три – один из них установлен в подразделении больницы в Садгороде, а еще один – в межрайонном центре в Липовцах", – сообщил главный врач больницы Юрий Селютин.

Помимо этого с середины мая в клинике введены в работу еще два новых аппарата. Кинезотерапевтическая установка "Экзарта" со столом для массажа установлена в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики в Садгороде. Дополнительно к ней для работы психолога с юными пациентами приобретена программа когнитивной реабилитации "Нейроника". А в арсеньевском филиале введена в работу новая беговая дорожка с биологической обратной связью.

Также больница в ближайшее время запустит в работу два велоэргометра с обратной биологической связью (в Садгороде и Липовцах) и стабилоплатформу (в Арсеньеве).