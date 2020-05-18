Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Вместе с отцовской частью генома ребенок получает и прикрепившиеся к нему метильные группы — соединения, которые могут влиять на активность отдельных участков ДНК. Чаще всего речь идет о генах, связанных со здоровьем, внешними данными и продолжительностью жизни. Материнская часть более молчалива, однако именно она, судя по всему, значима для эволюции.
Отцовский вклад
Генетически любое млекопитающее, в том числе и человек, больше похоже на отца, чем на мать, считают исследователи Университета Северной Каролины (США). Хотя оба родителя передают одинаковое количество генетического материала, отцовский сильнее влияет на развитие организма ребенка.
К такому выводу ученые пришли, изучая геномы мышей, выведенных скрещиванием дикой и лабораторной популяций. Специалисты замеряли уровень экспрессии генов в различных тканях, а затем сравнивали их с копиями родительских ДНК. Оказалось, что участки генома, полученные по мужской линии, активнее в 80 процентах случаев. А значит, они в большей степени определяют, каким будет потомство.
Авторы работы отмечают, что это может быть справедливо для всех млекопитающих, включая людей.
3 апреля 2015, 13:21РИА НаукаУченые: вариации в ДНК не объясняют наследование всех черт родителейМелкие вариации и мутации в ДНК родителей обоих полов не способны объяснить весь тот набор черт, которые ребенок наследует от матери и отца, что говорит о существенной роли внегенетического наследования в эволюции человека и других животных.
Старость по наследству
От ДНК отца во многом зависит продолжительность жизни его детей, полагают немецкие исследователи. Дело в том, что с возрастом у любого человека может меняться работа генов. По самым разным причинам (их называют эпигенетическими) — из-за длительного стресса, голода или радиации — к нуклеотидам присоединяются так называемые метильные группы — химические соединения, влияющие на экспрессию генов. В результате одни становятся более активными, а другие, наоборот, замолкают. Понятно, что это сказывается на организме отца, но, как выяснилось, отдельные участки ДНК потомство наследует вместе с метильными группами. И прежде всего те, что связаны с продолжительностью жизни.
Ученые наблюдали за двумя группами мышей. Одни родились от молодых самцов, другие — от пожилых. Животные из первой группы старели медленнее и умирали на два месяца позже, чем их сверстники от возрастных родителей.
16 мая 2016, 14:31РИА НаукаУченые: возраст и привычки отца отражаются на здоровье его детейМасштабный анализ и сравнение результатов наблюдений за здоровьем детей и их родителей показали, что возраст отца и его вредные привычки больше всего способствуют появлению пороков развития и генетически обусловленных болезней.
Сравнение образцов отцовской спермы и тканей потомства показало, что животные, зачатые пожилыми самцами, унаследовали эпигенетические изменения родителей. Причем похожие рисунки метильных групп располагались на генах, влияющих на продолжительность жизни и связанных с возрастными патологиями.
Авторы исследования думают, что это применимо и к человеку, так как описанный механизм считается фундаментальным для всех млекопитающих.
© Иллюстрация РИА НовостиПо самым разным причинам (их называют эпигенетическими) — из-за длительного стресса, голода или радиации — к нуклеотидам присоединяются так называемые метильные группы — химические соединения, влияющие на экспрессию генов. Как выяснили ученые, дети наследуют от отца не только сами гены, но и прикрепившиеся к ним метильные группы
© Иллюстрация РИА Новости
По самым разным причинам (их называют эпигенетическими) — из-за длительного стресса, голода или радиации — к нуклеотидам присоединяются так называемые метильные группы — химические соединения, влияющие на экспрессию генов. Как выяснили ученые, дети наследуют от отца не только сами гены, но и прикрепившиеся к ним метильные группы
Впрочем, американские ученые утверждают, что преклонный возраст отца в момент зачатия, наоборот, гарантирует его потомству долгую жизнь. Они проанализировали свыше полутора тысяч ДНК людей двух поколений. Теломеры — концевые участки хромосом — у более поздних детей, как правило, были длиннее, чем у их старших братьев и сестер. А согласно предыдущим исследованиям, чем длиннее теломеры, тем дольше проживет человек.
Сердце болит за отца
Также именно от отцов может наследоваться предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, правда, только сыновьями. Дело в том, что гены, отвечающие за склонность к инфарктам и инсультам, скорее всего, находятся в Y-хромосоме.
Ученые Лестерского университета (Великобритания) проанализировали ДНК трех тысяч британцев и обнаружили, что Y-хромосомы 90 процентов из них принадлежат либо к гаплогруппе I, либо к гаплогруппе R1b1b2. Среди носителей первой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов выше, чем у всех остальных мужчин. Вероятно, это связано с тем, как Y-хромосома влияет на работу иммунной системы.
Кроме того, отец способен передать своим детям обоих полов склонность к шизофрении. Причем чем старше родитель, тем выше вероятность заболеть. Анализ данных более 87 тысяч людей показал: среди тех, чьим отцам было больше 50 лет на момент рождения, в три раза больше больных шизофренией.
5 августа 2010, 14:18РИА НаукаУченые выявили гены, отвечающие за риск заболеваний сердцаУченые выявили в ДНК человека 95 генов, которые оказывают влияние на содержание липопротеинов в крови, что может быть использовано для разработки новых терапевтических препаратов для предотвращения развития заболеваний сердца, сообщается в двух статьях исследователей, опубликованных в журнале Nature.
Материнская доля
Согласно данным финских исследователей, рост человека почти на 75 процентов наследуется от родителей. Австралийские ученые говорят даже о 80 процентах. При этом то, насколько ребенок будет высоким, зависит скорее от отца. Как выяснили британские специалисты, у рослых мужчин рождаются более высокие дети обоих полов. Также влияет возраст отца — чем старше, тем выше.
Склонность к полноте или стройности передается и отца, и от матери. Предрасположенность к избыточной массе тела передается чаще. Но вес при рождении зависит только от мамы, и именно от ее диеты и образа жизни, а не ДНК.
16 февраля 2015, 20:11РИА НаукаУченые: матери передают часть своих черт детям через ДНК бактерийНекоторые признаки дети наследуют не от матерей или отцов, а в буквальном смысле от бактерий, живущих внутри организма матери, чья ДНК напрямую влияет на рост и развитие тела и клеток будущего новорожденного.
Тем не менее в геноме женщин все же есть участки, более активные в ДНК потомков. Речь идет о восьмой хромосоме. Исландские ученые изучили геномы полутора тысяч троек "отец — мать — ребенок" и обнаружили мутации, унаследованные именно от женщин.
По словам исследователей, это характерно и для восьмой хромосомы шимпанзе, но ее нет у орангутанов. Авторы работы предполагают, что повышенный уровень замен на этом участке ДНК имеет эволюционное значение и сближает современных людей с африканской линией человекообразных обезьян.