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2020-05-17T14:31
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Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
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РИА Новости

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

13:06 17.05.2020 (обновлено: 14:31 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с документом, опубликованным на сайте правительства, губернаторы будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временном закрытии предприятий, которые не входят в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса. В нем должны быть указаны сроки ограничений, меры поддержки, а также сведения о таких компаниях.
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Затем ведомство направляет проект в Роспотребнадзор, а если предусмотрены меры поддержки, то и в Минфин. Ответ с оценкой целесообразности решения должен прийти в течение суток.
После этого Минэкономразвития в ближайшие три дня может сформировать свою позицию по проекту и направить ее в правительство. Окончательное решение принимает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Эпидемия коронавируса в России

По последним данным, в России было выявлено более 281 тысячи больных COVID-19, из них свыше 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.
В начале недели Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Но поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, прежде чем переходить к решительному снятию запретов, нужно неделю-другую пожить в существующем режиме и посмотреть, как на приросте заболеваемости отразятся майские праздники, а также возобновление работы ряда предприятий и строек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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