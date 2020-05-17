Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30 процентов

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ – Центробанк непризнанной республики) Алексей Мельник высказал предположение о возможном падении до 30% объемов экспорта Заместитель председателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ – Центробанк непризнанной республики) Алексей Мельник высказал предположение о возможном падении до 30% объемов экспорта Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Скорее всего, темпы роста ВВП в 2020 году будут отрицательные и падение будет измеряться двузначными числами. Это относится и к объемам промышленного производства. Что касается экспорта, то мы прогнозируем падение от 19 до 30%", - сказал Мельник в эфире телеканала " Первый Приднестровский ".

В качестве обоснования этих прогнозов, он привел данные опроса среди руководителей предприятий, согласно которым индекс промышленного оптимизма составил почти 27% со знаком "минус". По словам зампреда ПРБ, это один из наихудших показателей за все годы исследований.

"Это говорит о том, что абсолютное большинство участников опроса очень скептически относятся к ситуации. 81% опрошенных ответило, что объем промышленного производства упал. Четыре предприятия полностью остановились", - уточнил Мельник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 787 приднестровцев, 30 человек скончались, 349 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.