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2020-05-17T12:56
https://ria.ru/20200517/1571573580.html
Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30 процентов
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РИА Новости

Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30 процентов

12:56 17.05.2020
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© AP Photo / John McConnicoРаботница завода по производству алкогольных напитков в Тирасполе
Работница завода по производству алкогольных напитков в Тирасполе
© AP Photo / John McConnico
Работница завода по производству алкогольных напитков в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ – Центробанк непризнанной республики) Алексей Мельник высказал предположение о возможном падении до 30% объемов экспорта Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
"Скорее всего, темпы роста ВВП в 2020 году будут отрицательные и падение будет измеряться двузначными числами. Это относится и к объемам промышленного производства. Что касается экспорта, то мы прогнозируем падение от 19 до 30%", - сказал Мельник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
В качестве обоснования этих прогнозов, он привел данные опроса среди руководителей предприятий, согласно которым индекс промышленного оптимизма составил почти 27% со знаком "минус". По словам зампреда ПРБ, это один из наихудших показателей за все годы исследований.
"Это говорит о том, что абсолютное большинство участников опроса очень скептически относятся к ситуации. 81% опрошенных ответило, что объем промышленного производства упал. Четыре предприятия полностью остановились", - уточнил Мельник.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 787 приднестровцев, 30 человек скончались, 349 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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