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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:07
https://ria.ru/20200517/1571569973.html
В Подмосковье более трех тысяч человек выздоровели после коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1036x0_80_0_0_3086dbd3e9cd3c18b37dc25ca11f7a7c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье более трех тысяч человек выздоровели после коронавируса

11:07 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 3 тысяч человек вылечили от COVID-19 в Подмосковье за все время, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего в Подмосковье от коронавируса вылечились 3088 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье завершили лечение от коронавируса еще 364 пациента, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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