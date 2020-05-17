В Подмосковье более трех тысяч человек выздоровели после коронавируса

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 3 тысяч человек вылечили от COVID-19 в Подмосковье за все время, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего в Подмосковье от коронавируса вылечились 3088 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье завершили лечение от коронавируса еще 364 пациента, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.