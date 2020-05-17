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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:59
https://ria.ru/20200517/1571567156.html
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570787768_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_2a5fc34bb9c4d3235882d9fce253d222.jpg
РИА Новости

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

09:22 17.05.2020 (обновлено: 11:59 17.05.2020)
212939
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

"Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

По словам мэра, вскоре система выйдет "на большие мощности" и через две-три недели исследование будет доступно по электронной записи для всех желающих. При этом есть вероятность, что такая опция появится даже раньше.
Москва с 15 мая запустила масштабную бесплатную программу тестирования на наличие антител — белков глобулиновой фракции сыворотки крови, формирующихся в ответ на попадание в организм различных антигенов (вирусов, бактерий и так далее), — к возбудителю заболевания COVID-19.
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Участники исследования определяются методом случайной выборки: им приходит об этом СМС или оповещение на e-mail. В сообщении дана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови на ближайшие три дня.
Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Нужно просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Собянин не медик. Нет? НУ будущий президент или кандидат, как его готовят, но не медик. Может специалисты будут озвучивать то, что связано с медициной?
17 мая, 09:32
sshumov.1973
100710132
Вполне адекватное решение, рекомендованное медиками.
17 мая, 09:36
Андрей Е
43021072
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