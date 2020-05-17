Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

"Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно", — сообщил он в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

По словам мэра, вскоре система выйдет "на большие мощности" и через две-три недели исследование будет доступно по электронной записи для всех желающих. При этом есть вероятность, что такая опция появится даже раньше.

Москва с 15 мая запустила масштабную бесплатную программу тестирования на наличие антител — белков глобулиновой фракции сыворотки крови, формирующихся в ответ на попадание в организм различных антигенов (вирусов, бактерий и так далее), — к возбудителю заболевания COVID-19.

Участники исследования определяются методом случайной выборки: им приходит об этом СМС или оповещение на e-mail. В сообщении дана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови на ближайшие три дня.

Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Нужно просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.