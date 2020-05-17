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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T09:20
https://ria.ru/20200517/1571567129.html
В Филатовской больнице в Москве находится 831 пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430781_0:103:1001:666_1036x0_80_0_0_53899f7f7b4ae51d291144091580a3b2.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве находится 831 пациент с коронавирусом

09:20 17.05.2020
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Свыше 830 человек, в том числе 109 беременных и родивших женщин, лечатся от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении - 1344. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1283, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ - 831, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц - 109. В ОРИТ - 163. На ИВЛ - 53", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписали 132 человека, поступило 146 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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