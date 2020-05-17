В Филатовской больнице в Москве находится 831 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Свыше 830 человек, в том числе 109 беременных и родивших женщин, лечатся от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении - 1344. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1283, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ - 831, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц - 109. В ОРИТ - 163. На ИВЛ - 53", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписали 132 человека, поступило 146 пациентов.
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