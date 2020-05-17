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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T03:15
https://ria.ru/20200517/1571564486.html
Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_daf143a9a5dbb2a12ef632f0b1e538f0.jpg
РИА Новости

Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"

03:15 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Илья Питалев
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ведущая телеканала НТВ Анна Янкина, которая перенесла коронавирус, описала течение заболевания. Об этом она рассказала в эфире передачи "Центральное телевидение".
По словам Янкиной, сначала заболел ее муж, однако компьютерная томография не выявила поражение легких. Она отметила, что в этом заключается коварство коронавируса, потому что осложнения развиваются очень быстро.
По словам ведущей, у нее не было серьезных симптомов — ни высокой температуры, ни кашля. Самым страшным для Янкиной было то, что они с мужем переболели с младенцем на руках, однако заражения ребенка удалось избежать.
"И это были самые страшные часы в моей жизни", - добавила Янкина.
Журналистка призналась, что после выздоровления она может говорить об этом с улыбкой, но месяц назад ей было не до шуток. Янкина продолжает работать удаленно, несмотря на подтверждающие излечение тесты.
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Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
За весь период эпидемии в России заболели 272 043 человека. Скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.
Во многих российских регионах ввели масочный режим. Например, в столице нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и объектах розничной торговли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НТВ (телеканал)ВОЗ
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