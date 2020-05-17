Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ведущая телеканала НТВ Анна Янкина, которая перенесла коронавирус, описала течение заболевания. Об этом она рассказала в эфире передачи Ведущая телеканала НТВ Анна Янкина, которая перенесла коронавирус, описала течение заболевания. Об этом она рассказала в эфире передачи "Центральное телевидение"

По словам Янкиной, сначала заболел ее муж, однако компьютерная томография не выявила поражение легких. Она отметила, что в этом заключается коварство коронавируса, потому что осложнения развиваются очень быстро.

По словам ведущей, у нее не было серьезных симптомов — ни высокой температуры, ни кашля. Самым страшным для Янкиной было то, что они с мужем переболели с младенцем на руках, однако заражения ребенка удалось избежать.

"И это были самые страшные часы в моей жизни", - добавила Янкина.

Журналистка призналась, что после выздоровления она может говорить об этом с улыбкой, но месяц назад ей было не до шуток. Янкина продолжает работать удаленно, несмотря на подтверждающие излечение тесты.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

За весь период эпидемии в России заболели 272 043 человека. Скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.

Во многих российских регионах ввели масочный режим. Например, в столице нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и объектах розничной торговли.