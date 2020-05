Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Егор Беликов. Карантинные будни и выходные продолжаются, на разных платформах появляются новые сериалы. В последние дни вышли почти авторский проект создателя "Ла-Ла Ленда" (снова о музыке), мощная и драматичная семейная сага о двух очень разных братьях-близнецах и завирально-развеселый псевдоисторический проект о Петре III и Екатерине II. О лучших новинках домашнего проката — в материале РИА Новости.

"Бар "Эдди" (The Eddy)

Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. У режиссера Дэмьена Шазелла практически в каждом фильме кто-то музицирует в стиле джаз. В его малоизвестном дебюте "Гай и Мэдлин на скамейке в парке" главный герой был тромбонист, яростная "Одержимость" — о юном барабанщике, а в оскаровском "Ла-Ла Ленде" Райан Гослинг играл пианиста.

"Бар "Эдди" — первый опыт постановщика в многосерийном формате, впрочем, нужно оговориться, что опыт этот не сольный. Шазелл снял только первые две серии из восьми, да и шоураннер он там в составе четырех руководителей этого амбициозного проекта Netflix.

Вообще, весь сериал — это такая джазовая импровизация на тему обычного сюжета о пути к мечте. Бэнд The Eddy, выступающий в одноименном баре где-то на окраинах Парижа, наконец-то получил шанс прославиться и собирается записать альбом.

Участников группы играли профессиональные актеры и настоящие музыканты, они вместе записали альбом саундтрека к сериалу. Но на руководителя бара (Андре Холланд) вдруг начинают сыпаться всевозможные невзгоды: от дочки-тинейджера, которую ему приходится воспитывать, до внезапно обнаружившихся финансовых проблем заведения. Название его, кстати, в английском означает вовсе не мужское имя в уменьшительно-ласкательной форме, Eddy — это "вихрь, водоворот", в данном случае, очевидно, имеется в виду вихрь творчества, который затягивает героев, не оставляя шанса на спасение.

Этот сериал ритмичный, яркий и многонациональный — там звучат не только английский с французским, но еще и арабский, и польский. Кросс-культурное варево показывается со всех возможных сторон. Если поймать ритм "Бара "Эдди", вслушаться в специально написанные для сериала песни, то можно догадаться, что создатели пытались сопоставить джазовую музыку, которая в мелодическом плане всегда развивается неожиданно, с человеческой жизнью — тоже импровизацией.

Где смотреть: на Netflix.

Когда: весь сезон мини-сериала уже выложили, а продолжения, кажется, не будет.

"Я знаю, что это правда" (I Know This Much Is True)

Самая яркая премьера HBO в мае — мини-сериал со звездой киновселенной Marvel Марком Руффало, целиком снятый режиссером Дереком Сиенфрэнсом. Ему можно сказать спасибо за продвижение карьеры ныне всемирно любимого Райана Гослинга фильмами "Валентинка" и "Место под соснами".

Марк Руффало в экранизации одноименного бульварного американского романа 90-х годов играет сразу двух близнецов. Никакой графики, все по-честному: сначала он отснялся в роли предположительно успешного брата, Доминика Бердси, который заводит семью, ребенка. А затем, растолстев, — в роли несчастного шизофреника Томаса Бердси.

© Предоставлено Amediateka Марк Руффало в роли Томаса Бердси в сериале "Я знаю, что это правда" 1 из 5 Марк Руффало в роли Томаса Бердси в сериале "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka © Предоставлено Amediateka Марк Руффало в роли Доминика Бердси в сериале "Я знаю, что это правда" 2 из 5 Марк Руффало в роли Доминика Бердси в сериале "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka © Предоставлено Amediateka Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" 3 из 5 Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka © Предоставлено Amediateka Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" 4 из 5 Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka © Предоставлено Amediateka Марк Руффало на съемках сериала "Я знаю, что это правда" 5 из 5 Марк Руффало на съемках сериала "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka 1 из 5 Марк Руффало в роли Томаса Бердси в сериале "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka 2 из 5 Марк Руффало в роли Доминика Бердси в сериале "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka 3 из 5 Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka 4 из 5 Кадр из сериала "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka 5 из 5 Марк Руффало на съемках сериала "Я знаю, что это правда" © Предоставлено Amediateka

Этот брат в первой же сцене во время психического припадка отрубает себе кисть руки прямо в публичной библиотеке, потому что искренне убежден, что таким образом сможет остановить войну в Персидском заливе. Доминик пытается вытащить его из закрытой клиники, куда Томаса отправила полиция как социально опасного элемента, и параллельно вспоминает всю свою жизнь, полную других лишений, внезапных болезней, падений с крыши и прочих бед.

Сам по себе подход не такой уж удивительный: и раньше мы видели актера в двух разных ролях одновременно. Но здесь этот прием не просто так. Видимая глазу трагичная разница между двумя персонажами лишь усиливает эпохальную общечеловеческую драму, которая подразумевается по сюжету.

Хотя каждую секунду понимаешь нереалистичность диких обстоятельств, в которых оказывается выдуманная семья Бердси, — все равно включаешься в мыльнооперную сагу, полную крови и слез, показанную в этом всего лишь шестисерийном мини-сериале.

Где смотреть: на "Амедиатеке".

Когда: 11 мая сериал стартовал, дальше — по эпизоду раз в неделю по понедельникам.

"Великая" (The Great, 2020)

Считается, что, снимая кино по мотивам реальных событий, важно быть точным в каждой детали, чтобы не попрать священную историческую правду. Разумеется, это правильно для научных исследований. Но в художественных фильмах и сериалах о прошлом нарочно допускаемые ошибки и анахронизмы, наоборот, создают пространство для дискуссии и размышлений о том, как же соотносятся наши времена и не наши.

© ТПО Рок Кадр из фильма "Матильда" 1 из 4 Кадр из фильма "Матильда" © ТПО Рок © ©Fox Searchlight Николас Холт в фильме "Фаворитка" 2 из 4 Николас Холт в фильме "Фаворитка" © ©Fox Searchlight © © Fox Searchlight Оливия Колман в фильме "Фаворитка" 3 из 4 Оливия Колман в фильме "Фаворитка" © © Fox Searchlight © Фото : HBO 2019 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая" 4 из 4 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая" © Фото : HBO 2019 1 из 4 Кадр из фильма "Матильда" © ТПО Рок 2 из 4 Николас Холт в фильме "Фаворитка" © ©Fox Searchlight 3 из 4 Оливия Колман в фильме "Фаворитка" © © Fox Searchlight 4 из 4 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая" © Фото : HBO 2019

Причем реакция аудитории на подобное кино непредсказуема. "Матильду" Алексея Учителя за допущения о Николае II просто разнесли. А вот недавняя "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса о последних годах жизни британской королевы Анны стала фаворитом "Оскара". В каком-то смысле сериал "Великая" — некий незаконнорожденный отпрыск этих картин, их бастард.

Сериал показывает интимную жизнь русской императорской семьи, конкретно — Петра III (Николас Холт, который уже снимался в похожей роли в "Фаворитке") и новоиспеченной императрицы Екатерины II (потрясающая Эль Фаннинг). В сериале Петр III почему-то считается сыном Петра Великого, хотя в действительности, конечно, был внуком. Наверное, это какая-то задумка сценариста Тони МакНамары, который, как мы уже убедились по им же написанной "Фаворитке", мастерски переупаковывает, приукрашивает реальные исторические эпизоды, добавляя туда новые подтексты.

"Великая", в отличие от "Фаворитки", снята без излишних амбиций и напускной драмы. Ее можно воспринять как злодейский поклеп на Российское государство — здесь потехи ради демонстрируется отборная клюква вперемешку с насмешками по поводу монархических эротических закидонов. В первой же серии выяснится, что Петр открыто водит к себе любовниц, а с женой, которая по дороге в Россию мечтала о красивой любви, спит формально, исключительно ради будущих наследников, и каждый день спрашивает, не забеременела ли супруга.

© Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Великая" 1 из 3 Кадр из сериала "Великая" © Предоставлено more.tv © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Великая" 2 из 3 Кадр из сериала "Великая" © Предоставлено more.tv © Предоставлено more.tv Кадр из сериала "Великая" 3 из 3 Кадр из сериала "Великая" © Предоставлено more.tv 1 из 3 Кадр из сериала "Великая" © Предоставлено more.tv 2 из 3 Кадр из сериала "Великая" © Предоставлено more.tv 3 из 3 Кадр из сериала "Великая" © Предоставлено more.tv

В общем, не бойтесь оскорбления патриотических чувств. Сериал, быть может, длинноват, десять часовых эпизодов — это слишком много для потока шуток про декаданс русской императорской семьи. Но важно помнить, что это все несерьезно, лишь игра, пародия и взгляд в те времена из сегодняшних, где бытовые условия, доступные каждому простолюдину, куда лучше, чем тогда — у любых королевских семей (ну, с поправкой на возможность завести домашнего медведя, конечно).

Где смотреть: на more.tv.