Биография Сергея Соловьева

Российский историк Сергей Михайлович Соловьев родился 17 мая (5 мая по старому стилю) 1820 года в Москве в семье священника.

Учился в духовном училище, затем в 1-й Московской гимназии, которую окончил в 1838 году. В гимназические годы как первый ученик был представлен графу Сергею Строганову, взявшему юношу под свое покровительство.

В 1838 году по результатам выпускных экзаменов в гимназии Соловьев был зачислен на первое (историко-филологическое) отделение философского факультета Московского университета, которое окончил в 1842 году.

В 1842–1844 годах по предложению графа Строганова в качестве домашнего учителя детей его брата жил за границей. Вместе с семьей Строгановых посетил Австро-Венгрию, Германию, Францию, Бельгию, где имел возможность прослушать лекции философа Фридриха Шеллинга, географа Карла Риттера, историков Августа Неандера и Леопольда Ранке в Берлине, Фридриха Шлоссера в Гейдельберге, Франсуа Ленормана и Жюля Мишле в Париже.

В 1845 году Сергей Соловьев начал читать курс русской истории в Московском университете и защитил магистерскую диссертацию "Об отношении Новгорода к великим князьям", а в 1847 году ‒ докторскую диссертацию "История отношений между русскими князьями Рюрикова дома".

С 1847 года он являлся профессором Московского университета. В 1864-1870 годах Соловьев занимал должность декана историко-филологического факультета.

В 1871-1877 годах был ректором Московского университета.

С 1870 года занимал пост директора Оружейной палаты.

В 1864 году он был избран членом-корреспондентом, в 1872 году ‒ действительным членом Российской Академии наук.

Главным делом жизни Сергея Соловьева явилось создание "Истории России с древнейших времен". В 1851-1879 вышло 28 томов, последний 29-й том был издан посмертно. Труд Соловьева был противопоставлен концепции "Истории государства Российского" Николая Карамзина, считавшейся в половине половине XIX века официальной.

Соловьев выдвинул идею исторического развития как "естественного и необходимого процесса". Он первым в российской историографии рассматривал процесс возвышения Москвы, объединение вокруг нее русских земель и складывание централизованного государства в тесной связи с борьбой против ордынского ига. Придерживаясь сравнительно-исторического метода исследования, Соловьев выделял общие черты в истории России и стран Европы и вместе с тем отмечал своеобразие России, объясняя его, в первую очередь, ее промежуточным положением между Европой и Азией и длительной борьбой со степными кочевниками.

Соловьеву принадлежит ряд исследований, очерков, статей: "Исторические письма" (1858), "История падения Польши" (1863), "Император Александр I. Политика, дипломатия" (1877) и др. Событием не только в научной, но и в общественной жизни стали его "Публичные чтения о Петре Великом" (1872).

Труды Сергея Соловьева открыли новый период в развитии русской исторической науки и оказали глубокое влияние на последующих русских историков – Василия Ключевского, Николая Павлова-Сильванского, Сергея Платонова и др.

Историк также оставил мемуары "Мои записки для детей моих, а если можно, и для других".

В последние годы он был председателем Московского общества истории и древностей российских.



Он был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. 16 октября (4 октября по старому стилю) 1879 года Сергей Соловьев скончался в Москве.Он был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Сергей Соловьев был женат , у историка было 12 детей. Среди них – романист Всеволод Соловьев (1849-1903), известный философ и поэт Владимир Соловьев (1853-1900), детская писательница и художница Поликсена Соловьева (1867-1924).