Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T01:01
https://ria.ru/20200517/1571488269.html
Биография Сергея Соловьева
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571489548_0:412:2048:1564_1036x0_80_0_0_467d11ff996803b739438d7f9955d688.jpg
РИА Новости

Биография Сергея Соловьева

01:01 17.05.2020
24
© Public domain Русский историк Сергей Соловьев
Русский историк Сергей Соловьев
© Public domain
Российский историк Сергей Михайлович Соловьев родился 17 мая (5 мая по старому стилю) 1820 года в Москве в семье священника.
Учился в духовном училище, затем в 1-й Московской гимназии, которую окончил в 1838 году. В гимназические годы как первый ученик был представлен графу Сергею Строганову, взявшему юношу под свое покровительство.
В 1838 году по результатам выпускных экзаменов в гимназии Соловьев был зачислен на первое (историко-филологическое) отделение философского факультета Московского университета, которое окончил в 1842 году.
В 1842–1844 годах по предложению графа Строганова в качестве домашнего учителя детей его брата жил за границей. Вместе с семьей Строгановых посетил Австро-Венгрию, Германию, Францию, Бельгию, где имел возможность прослушать лекции философа Фридриха Шеллинга, географа Карла Риттера, историков Августа Неандера и Леопольда Ранке в Берлине, Фридриха Шлоссера в Гейдельберге, Франсуа Ленормана и Жюля Мишле в Париже.
В 1845 году Сергей Соловьев начал читать курс русской истории в Московском университете и защитил магистерскую диссертацию "Об отношении Новгорода к великим князьям", а в 1847 году ‒ докторскую диссертацию "История отношений между русскими князьями Рюрикова дома".
С 1847 года он являлся профессором Московского университета. В 1864-1870 годах Соловьев занимал должность декана историко-филологического факультета.
В 1871-1877 годах был ректором Московского университета.
С 1870 года занимал пост директора Оружейной палаты.
В 1864 году он был избран членом-корреспондентом, в 1872 году ‒ действительным членом Российской Академии наук.
Главным делом жизни Сергея Соловьева явилось создание "Истории России с древнейших времен". В 1851-1879 вышло 28 томов, последний 29-й том был издан посмертно. Труд Соловьева был противопоставлен концепции "Истории государства Российского" Николая Карамзина, считавшейся в половине половине XIX века официальной.
Соловьев выдвинул идею исторического развития как "естественного и необходимого процесса". Он первым в российской историографии рассматривал процесс возвышения Москвы, объединение вокруг нее русских земель и складывание централизованного государства в тесной связи с борьбой против ордынского ига. Придерживаясь сравнительно-исторического метода исследования, Соловьев выделял общие черты в истории России и стран Европы и вместе с тем отмечал своеобразие России, объясняя его, в первую очередь, ее промежуточным положением между Европой и Азией и длительной борьбой со степными кочевниками.
Соловьеву принадлежит ряд исследований, очерков, статей: "Исторические письма" (1858), "История падения Польши" (1863), "Император Александр I. Политика, дипломатия" (1877) и др. Событием не только в научной, но и в общественной жизни стали его "Публичные чтения о Петре Великом" (1872).
Труды Сергея Соловьева открыли новый период в развитии русской исторической науки и оказали глубокое влияние на последующих русских историков – Василия Ключевского, Николая Павлова-Сильванского, Сергея Платонова и др.
Историк также оставил мемуары "Мои записки для детей моих, а если можно, и для других".
В последние годы он был председателем Московского общества истории и древностей российских.
16 октября (4 октября по старому стилю) 1879 года Сергей Соловьев скончался в Москве.
Он был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.
Сергей Соловьев был женат, у историка было 12 детей. Среди них – романист Всеволод Соловьев (1849-1903), известный философ и поэт Владимир Соловьев (1853-1900), детская писательница и художница Поликсена Соловьева (1867-1924).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Пожарное оборудование
Спасатели проводят онлайн экскурсии в музей гражданской обороны Москвы
Смартфон
Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
Таиланд продлил запрет на прибытие международных пассажирских авиарейсов
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
В Азербайджане задержали члена террористической группировки
Врачи
Во Владимирской области за сутки вылечились более 80 пациентов с COVID-19
Далай-лама
Ядерное разоружение невозможно без работы над собой, заявил Далай-лама
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Вывозной рейс из Ташкента с 46 россиянами прибыл в Ростов-на-Дону
Ветреная погода в Москве
ЦОДД призвал к осторожности в связи с сильным ветром в Москве
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вывозной рейс из Кипра приземлился в Петербурге
Полицейский в Китае
В Китае шесть человек погибли в аварии с автобусом
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Реанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
Прокуратура проверит сообщения о невыплате надбавок медикам Иркутска
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами
Анализы на коронавирус в лаборатории
В Саратовской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
СК разберется с допвыплатами врачам скорой в Новосибирске и Искитиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
Лента новостейМолния