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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:07
https://ria.ru/20200516/1571558255.html
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157

19:07 16.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 157, за день до этого умерли 132 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, в пятницу с коронавирусом были госпитализированы всего 400 человек. В худшие дни в больницы поступали более 3000 человек в день.
"Число потерянных жизней - 157, 10 мая было 161", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.
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По приведенным Куомо данным, 13 мая скончались также 157 человек, 12 мая - 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.
В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22304 человек.
США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом нового типа и летальных исходов. За последние сутки было подтверждено свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами стали 1779 человек. В общей сложности, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено более 1,41 миллиона зараженных и свыше 85,9 тысячи смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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