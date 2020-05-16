Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк возросло за сутки на 157

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 157, за день до этого умерли 132 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, в пятницу с коронавирусом были госпитализированы всего 400 человек. В худшие дни в больницы поступали более 3000 человек в день.

"Число потерянных жизней - 157, 10 мая было 161", - сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

По приведенным Куомо данным, 13 мая скончались также 157 человек, 12 мая - 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.

В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от коронавируса скончались 22304 человек.

США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом нового типа и летальных исходов. За последние сутки было подтверждено свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами стали 1779 человек. В общей сложности, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено более 1,41 миллиона зараженных и свыше 85,9 тысячи смертей.