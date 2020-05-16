Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 5,9 тысячи

КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 189, до 5934, всего умерли 207 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщали о 5745 зарегистрированных случаях коронавируса, 202 из которых стали летальными.

"Еще 189 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 5934. Всего 2344 человека были вылечены, а 207 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.