Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"

"Глава офиса главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - сообщается на сайте главы государства.