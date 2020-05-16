Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"

КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для консультаций по "нормандскому" (Украина, РФ, Франция, Германия) и "минскому форматам" переговоров по Донбассу, сообщил в субботу офис президента Украины.
"Глава офиса главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - сообщается на сайте главы государства.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.