Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T17:08
https://ria.ru/20200516/1571555108.html
В США перенесли запуск ракеты-носителя Atlas 5 с секретным шаттлом
https://cdn23.img.ria.ru/images/152564/29/1525642942_0:0:2640:1486_1036x0_80_0_0_d548d80358c0e15b0d20cea9973f979e.jpg
РИА Новости

В США перенесли запуск ракеты-носителя Atlas 5 с секретным шаттлом

17:08 16.05.2020
738
© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты Atlas 5, штат Флорида
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида
© AP Photo / John Raoux
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B отложили в субботу во Флориде почти на два часа из-за неблагоприятной погоды, сообщила компания United Launch Alliance.
"Неблагоприятная погода помешала запуску в течение первого временного окна. Мы перенесли запуск на 10.13 утра по восточному времени (14.13 UTC), когда открывается вторая возможность запуска", - говорится в сообщении на сайте компании.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
16 апреля, 08:58
Маск обвинил конкурентов в зависимости от России
Изначально пуск намечался на 8.24 по времени Восточного побережья США (15.24 мск).
Как ранее сообщили в ВС США, нынешний шестой полет - первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена.
По имеющейся информации, в ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США, а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.
Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида
27 декабря 2019, 12:07
Россия поставила в США 11 двигателей для Atlas-5 и Antares в 2019 году
073110
Обсудить 0
Вооруженные силы СШАКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСШАВ мире
Рекомендуем
Запуск ракеты Atlas V с базы ВВС США
Запуск на орбиту секретного мини-шаттла ВВС США отложили из-за непогоды
Логотип госкорпорации Роскосмос
В "Роскосмосе" назвали причину срыва переговоров с НАСА
Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
Космонавт рассказал о сложностях туризма в ракетно-космической отрасли
Линии электропередачи во Львовской области
Ситуация в энергетике Украины требует чрезвычайных мер, заявили в Раде
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Юрчихин рассказал об ощущениях при старте ракеты
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Сейсмограф. Архивное фото
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,9
Луна и самолет на закате
В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны
Федор Юрчихин
Юрчихин: Россия должна показать человечеству путь развития космонавтики
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Прокачка российского газа через Польшу будет проходить по аукционам
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям
Врачи в больнице
В Иркутской области пересчитают дополнительные выплаты медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния