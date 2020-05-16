В США перенесли запуск ракеты-носителя Atlas 5 с секретным шаттлом

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Atlas 5 с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B отложили в субботу во Флориде почти на два часа из-за неблагоприятной погоды, сообщила компания United Launch Alliance.

"Неблагоприятная погода помешала запуску в течение первого временного окна. Мы перенесли запуск на 10.13 утра по восточному времени (14.13 UTC), когда открывается вторая возможность запуска", - говорится в сообщении на сайте компании.

Изначально пуск намечался на 8.24 по времени Восточного побережья США (15.24 мск).

Как ранее сообщили в ВС США , нынешний шестой полет - первый полёт X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА : по исследованию влияния радиации и других факторов космического полёта на материалы и семена.

По имеющейся информации, в ходе миссии X-37B в космос также планируется вывести малый спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками академии ВВС США , а также провести эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения.

Ранее бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".